L'INPS ha aggiornato il sistema sul congedo parentale del 2025, dando la possibilità di una consultazione maggiore.

In questo 2025 l’INPS ha aggiornato il suo portale, nello specifico la sezione del congedo parentale destinato ai genitori con figli, dando a loro l’opportunità di approfondire le informazioni tramite un modulo apposito.

La variazione è giunta grazie alla volontà dell’ente di digitalizzare e velocizzare gran parte degli iter burocratici, prevedendo nello specifico la possibilità di poter gestire al meglio la propria pratica telematica.

Come cambia la sezione del congedo parentale nel 2025

All’interno del sito dell’INPS è ora possibile visualizzare i dettagli sul congedo parentale e sullo stato dell’istanza presentata. Il portale prevede la consultazione indipendentemente dalla natura della domanda.

É possibile richiedere più informazioni sull’assegno di maternità garantito dallo Stato, sul congedo di paternità e/o maternità (incluso quello obbligatorio) e sui riposi per ogni giorno trascorso (ad esempio per l’allattamento).

Il percorso per raggiungere il modulo in questione è piuttosto semplice, ma è chiaro che il login al portale INPS è soggetto all’autenticazione digitale (tramite CIE, CNS oppure SPID).

Come visualizzare le proprie pratiche

Dopo aver effettuato l’acceso al sito dell’INPS, si leggerà una sezione denominata “domande di maternità e paternità”, e poi successivamente ci si troverà in una schermata con su scritto “Le tue domande e pratiche”.

A questo punto il sistema telematico dell’ente previdenziale ci prospetterà la scelta di una tra due selezioni, la prima denominata “Domande” e la seconda “Pratiche“. Vediamo la differenza tra le due e qual è l’opzione più in linea alle proprie esigenze:

Pratiche : qui compariranno le pratiche inerenti all’assegno di maternità previsto dallo Stato, il congedo di maternità e paternità e i riposi quotidiani (come quelli sopra descritti). Tramite il pulsante “Azioni” sarà possibile accedere ai dettagli per ogni singola istanza.

: qui compariranno le pratiche inerenti all’assegno di maternità previsto dallo Stato, il congedo di maternità e paternità e i riposi quotidiani (come quelli sopra descritti). Tramite il pulsante “Azioni” sarà possibile accedere ai dettagli per ogni singola istanza. Domande: in questa sezione è possibile consultare le pratiche presentate per il congedo parentale obbligatorio. I dettagli a cui poter accedere consentono la visualizzazione dello stato e l’eventuale esito della stessa.

Per chi volesse è possibile accedere alla sezione al link diretto.