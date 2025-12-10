Anche il congedo parentale può essere oggetto di trascrizione. Il termine di prescrizione c'è, seppur poco noto a molti.

Il congedo parentale previsto per entrambi i genitori (indistintamente a madre e padre), superato un certo tempo (che vedremo breve), potrebbe andare in prescrizione (di fatto rendendosi nullo).

La decisione è contenuta nel testo del Codice Civile, che fissa la scadenza ad un anno. Superato tale termine si parla di trascrizione, applicabile anche al congedo di paternità (con alcune accortezze per via delle normative in vigore).

Entro quando usare il congedo parentale? (per i due genitori)

Sui tempi da rispettare per il congedo parentale sussistono dei termini specifici. Una prima differenza sta a chi tra i due genitori spetterà l’indennità, poiché la Legge prevede delle condizioni diverse.

Nel caso del congedo materno è possibile sfruttare tra i due mesi prima della data dell’ipotetico parto, fino a 5 mesi post nascita (includendo anche i casi più drastici come una morte perinatale).

Mentre il diritto per i papà sale fino ad un anno, poi arriva la trascrizione automatica e il conseguente annullamento del diritto.

A cambiare sono anche le tempistiche per il pagamento, che variano “conguaglio e accredito diretto“. Nel primo caso si conteggerà il periodo di ciascuna paga (se è quadrimestrale o mensile), nel secondo a partire dall’anno dopo fino alla fine.

Tra domanda e beneficio dell’indennità

Un aspetto importante relativamente al congedo parentale è l’iter per far domanda. Qualora si abbia un sistema informatico specifico (dipende dall’impresa in cui si lavora), si potrà utilizzar quello, oppure una forma scritta.

Mentre chi è impiegato nell’agricoltura o è un lavoratore domestico, dovrà seguire la procedura telematica tramite i canali ufficiali dell’INPS.

Il beneficio può esser corrisposto sia ai dipendenti privati che ai pubblici, indipendentemente dalla durata contrattuale (va bene anche un tempo determinato). A restarne esclusi invece, sono coloro che lavorano in modo autonomo e hanno l’iscrizione alla gestione separata INPS.