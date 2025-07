Congedo parentale e assegno di mantenimento, Inps pubblica il rapporto relativo alle fruizioni, importante sentenza della Cassazione per i padri separati

Congedo parentale, l’Inps ha diffuso le statistiche relative alla fruizione dei periodi di astensione dal lavoro retribuiti per chi ha figli, che mostrano che solo l’8% dei padri ha utilizzato questo beneficio, a fronte di una percentuale molto più elevata che riguarda invece le madri, che sono state pari al 62% delle donne aventi diritto. Il rapporto, relativo alle annualità 2012/2013 per quanto riguarda i bonus familiari per i nuovi nati, evidenzia che nel 92% dei casi il congedo retribuito, che può essere richiesto entro il primo anno di vita del bambino da entrambi i genitori, non è stato richiesto dal papà, che ha rinunciato quindi nella maggior parte dei casi all’utilizzo del periodo e anche all’interno della fascia di richieste non ha sfruttato tutti i mesi concessi, che sono in totale 6.

Questo dimostra, come sottolinea il Corriere della Sera, non solo una penalizzazione per i redditi bassi, che si riducono ulteriormente quando si sceglie di restare a casa per prendersi cura dei nuovi nati, ma anche una accelerazione del declino demografico, visto che dal quadro Inps emerge una diminuzione della spesa per i benefit familiari e un significativo aumento dei costi assistenziali per le persone anziane.

“Assegno di mantenimento va ridotto se il papà separato guadagna meno”, l’ordinanza della Cassazione

I padri separati che devono corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli potranno contare su una modifica dell’importo, con eventuale riduzione, nel caso il reddito diminuisse. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che rappresenta una vera rivoluzione nel diritto di famiglia e che riguarda la possibilità di ottenere un giusto riproporzionamento di quanto spetta all’ex coniuge che è andato via di casa, quando lo stipendio non è più corrispondente a quello della prima sentenza .

I giudici in questo caso, hanno esaminato il ricorso di un padre che avrebbe dovuto pagare 600 euro per la figlia nonostante il suo compenso fosse sceso a 1400 euro a causa di un cambio di lavoro, accettando la proposta di ridurre a 300 perchè altrimenti sarebbe stato impossibilitato a condurre una vita dignitosa. La legge infatti stabilisce che, in mancanza di specifici accordi, l’importo da pagare va valutato sempre in base al principio di proporzionalità rispetto al reddito. Quindi, anche chi decide volontariamente di guadagnare meno ha diritto ad una modifica per garantire la sostenibilità di entrambi i genitori.