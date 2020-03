CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO/ Come funziona (Decreto Cura Italia Marzo 2020)

Il congedo parentale straordinario ha trovato spazio nelle misure inserite nel Decreto Cura Italia messo a punto dal Governo nella giornata di lunedì 16 marzo 2020, che dovrà aiutare i genitori di tutta Italia a poter far fronte al meglio alla chiusura delle scuole e alla necessità di passare più tempo in casa con i propri figli. Secondo il Decreto i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni hanno diritto a 15 giorni di congedo parentale straordinario. Questo periodo di congedo straordinario potrà essere utilizzato in un’unica soluzione oppure frazionandone i giorni a disposizione, a seconda delle necessità del singolo. Durante il periodo di congedo parentale straordinario si avrà diritto a una retribuzione pari alla metà dello stipendio solitamente percepito, oppure sempre a propria scelta a un trecentosessantacinquesimo del reddito annuo dichiarato per ogni giorno di congedo. Avranno diritto al congedo parentale straordinario anche i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per questa fascia d’età però non sarà prevista alcuna indennità né si otterrà il riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tutti i genitori di ragazzi fino ai 16 anni di età vige tassativamente il divieto di licenziamento. I limiti di età decadono se si è genitori di figli con disabilità.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: A CHI SI APPLICA LA MISURA?

Ma a chi si applica il congedo parentale straordinario? Non c’è distinzione di sesso, sia i padri sia le madri possono usufruirne, e la misura vale sia per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, sia per i lavoratori autonomi. Il congedo parentale straordinario potrà essere applicato anche a coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, mentre i lavoratori autonomi iscritti all’Inps avranno diritto a un’indennità pari al alla metà della retribuzione convenzionale prevista dalla legge. C’è anche un’alternativa ad indennità e retribuzioni per coloro che accederanno al congedo parentale straordinario. Si potrà infatti accedere al voucher baby sitter, un’altra delle novità più attese del Decreto Cura Italia varato dal Governo all’inizio di questa nuova, difficile settimana. Si tratta a tutti gli effetti di un bonus dal valore di 600 euro da utilizzare per pagare le spese della baby sitter necessaria per accudire i figli piccoli quando si è al lavoro. E’ previsto un ulteriore bonus per i genitori che prestano servizio nel sistema sanitario, che vedranno il valore del voucher baby sitter salire fino a 1000 euro.



