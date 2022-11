Congedo parentale, “un mese extra all’80%”/ Come funziona e cosa cambia per famiglie

Congedo parentale, arriva la possibilità di usufruire di un mese extra retribuito all’80%. Lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, spiegando come cambierà questa misura in favore dei genitori: “Sul congedo parentale io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita” del bambino.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito questa misura come “una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazioni economiche difficili”, modificando le regole attualmente in vigore sul congedo parentale. In conferenza stampa ha anche annunciato come “i provvedimenti per la famiglia e natalità valgono un miliardo di e mezzo di euro, una scelta che non ha molti precedenti”. Al momento, il congedo parentale facoltativo prevede per i dipendenti un’indennità pari a 30% della retribuzione per tre mesi non trasferibile all’altro genitore. Dopo questo periodo, sono previsti altri tre mesi sempre al 30% di retribuzione, alternati tra i due genitori.

Congedo parentale, un mese extra all’80% di retribuzione: le novità per le famiglie

L’aggiunta di un mese extra di congedo parentale retribuito all’80% non è l’unica novità annunciata in conferenza stampa da Giorgia Meloni: “l’Iva su tutti i prodotti della prima infanzia sarà al 5% e anche per quello che riguarda i dispositivi igienici femminili non compostabili”. Inoltre, “vengono confermate le misure per acquisto della prima casa sulle giovani coppie”. Ha quindi elencato altre novità in arrivo per le famiglie italiane: “l’assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose”.

In conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il “lavoro fatto con questa manovra perché non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche e la presenta un governo che in appena un mese ha scritto e presentato una manovra che ricalca e racconta di una visione politica”. E parla dell’approccio del nuovo governo come di “bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai li a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi”. Tra le novità in arrivo e presentate in conferenza stampa, il mese extra di congedo parentale.











