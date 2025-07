Perdere un animale domestico è come perdere una persona per questo AVS propone una legge ad hoc che prevede un congedo retribuito

Il partito politico AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, ha proposto un congedo retribuito in caso di morte di un animale domestico o di grave malattia dello stesso. Secondo il concetto di Devis Dori, l’esponente di AVS che ha appunto presentato in queste ore una legge ad hoc, la nostra società dovrebbe considerare gli animali come delle persone.

Del resto sono molti coloro che vivono un gravissimo lutto quando viene a mancare il proprio cane o il proprio gatto, soprattutto se con loro da diversi anni, di conseguenza è necessario dare a quelle stesse persone il tempo di elaborare la propria perdita. La proposta è quella di tre giorni di permesso retribuito qualora venisse a mancare l’animale, con l’aggiunta di otto ore, distribuite nel corso dell’anno, in caso di grave malattia dello stesso.

CONGEDO RETRIBUITO DOPO MORTE DI ANIMALI DOMESTICI: COSA DICE DEVIS DORI

Devis Dori, come accennato sopra, ricorda che gli animali domestici per molti nostri connazionali siano considerati “a tutti gli effetti – le parole rilasciate al portale Open e riportate da TgCom24.it – facenti parte del nucleo famigliare”, come se fossero delle persone. Da qui l’idea di proporre questa legge che va anche a sposare le numerose campagne antiabbandono ed anti maltrattamenti degli ultimi anni: se si vuole evitare che cani o gatti vengano abbandonati bisogna dare la possibilità ai padroni degli stessi di prendersi cura di loro.

L’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra ha ricordato il “dolore” che una perdita di un animale o una loro grave malattia “può provocare”, come se si ammalasse un proprio caro, di conseguenza bisogna dare modo e tempo al padrone di elaborare lo stesso lutto, visto che per molti potrebbe essere molto difficile rientrare a lavoro poche ore dopo “aver seppellito” il primo migliore amico.

CONGEDO RETRIBUITO DOPO MORTE DI ANIMALI DOMESTICI: SOLO PER CANI E GATTI

La proposta di legge, come si legge nei documenti ufficiali, riguarda solamente cani e gatti, di conseguenza sono esclusi altri animali molto diffusi nelle nostre case come ad esempio i conigli, ma anche i volatili, e i pesciolini rossi e via discorrendo. Questa scelta è stata effettuata non soltanto perchè cani e gatti sono ovviamente quelli che maggiormente interagiscono con le persone ma anche perchè sono gli unici che prevedono un chip obbligatorio, quindi l’iscrizione all’anagrafe e perciò registrati e tracciabili: non si può quindi dire di avere un animale domestico se non risulta la registrazione.

Secondo la legge al momento in vigore chiunque debba assentarsi per elaborare il lutto derivante dalla perdita di un animale o per curare lo stesso, deve lasciare temporaneamente il lavoro sfruttando permessi o ferie o eventualmente delegando ad altri l’impegno. Si tratta ovviamente di una proposta che interessa milioni di persone in Italia tenendo conto che più di una famiglia su due, precisamente il 56%, ha un animale d’affezione: vedremo se verrà approvata o meno.