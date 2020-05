Congiunti, chi sono: governo pronto a chiarire/ “Parenti, affini, unioni civili e…”

Pubblicità

Il governo sta per fare chiarezza sul termine “congiunti”, che ha usato nel Dpcm del 26 aprile 2020 per aggiungere una nuova fattispecie alle ragioni degli spostamenti nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Entro qualche ora Palazzo Chigi pubblicherà sul sito della Presidenza del Consiglio i chiarimenti al decreto che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte di domani 3 maggio. Dal Corriere della Sera arriva una anticipazione sul termine congiunti, espressione con cui si intendono “Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo”. Rispetto a quanto emerso finora, ci sembra evidentemente di un chiarimento parziale, al di là di partner nelle unioni civili che non era stato specificato, si tratta di una spiegazione fornita anche negli incontri con la stampa. Ci si aspetta quindi un chiarimento anche sull’espressione “stabile legame affettivo”, per capire se vi siano compresi anche fidanzati o gli amici a cui ha ad esempio fatto riferimento il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Pubblicità

CONGIUNTI, CHI SONO E GLI ALTRI ASPETTI DA CHIARIRE

A proposito di chiarimenti, oggi potrebbero arrivare alcune Faq (risposte a domande frequenti) riguardanti il modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti e mascherine. Chi sono i congiunti? Sono compresi anche gli amici? Va precisata l’identità dei congiunti? Per quanto riguarda gli spostamenti, le visite ai congiunti fuori dal proprio Comune di residenza devono svolgersi in giornata o si può restare più di un giorno? Un altro aspetto da chiarire è quello delle seconde case. Sono consentiti gli spostamenti all’interno della Regione e il ritorno presso il proprio domicilio, ma resta il divieto di trasferirsi nelle seconde case? Secondo il Dpcm del 26 aprile si può andare a passeggiare anche lontano dalla propria abitazione, ma è necessaria l’autocertificazione? Il decreto permette l’attività motoria all’aperto, ma ci sono limitazioni? Infine, il capitolo autocertificazione: il Viminale vorrebbe non produrre un nuovo modulo e permettere di usare l’ultimo a disposizione. Quindi, Palazzo Chigi dovrà chiarire questo aspetto importante in vista dell’inizio della Fase 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA