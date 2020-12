Congiunzione Giove Saturno/ Diretta streaming video: “incontro dei giganti”

Tra le cose insolite che questo 2020 ci regala c’è pure la congiunzione tra Giove e Saturno. Questi due pianeti non sono mai stati così vicini negli ultimi quattro secoli come saranno invece oggi. E allora prepariamoci allo spettacolo del cosmo: ci sarà una storica congiunzione tra questi due pianeti giganti che si ripeterà solo fra 60 anni, nel 2080. L’Istituto Nazionale di Astrofisica in un post sul suo sito ufficiale spiega che Giove e Saturno ogni giorno stanno regalando uno spettacolo più suggestivo a chi volge lo sguardo verso sud-ovest poco dopo il tramonto.

Da mesi è, infatti, cominciato il lungo avvicinamento che culminerà oggi 21 dicembre con la cosiddetta “grande congiunzione”. Pertanto, per un effetto prospettico, questi due corpi celesti, che sono distanti centinaia di milioni di chilometri l’uno dall’altro, appariranno separati solo da un decimo di grado, un quinto del diametro della luna piena nel cielo, secondo quanto chiariscono gli astronomici e gli astrofisici dell’Isaf.

CONGIUNZIONE GIOVE E SATURNO, OGGI “INCONTRO DEI GIGANTI”

Sarà quasi impossibile distinguere ad occhio nudo Giove e Saturno, ma usando un binocolo o un telescopio sarà possibile osservare entrambi i pianeti nello stesso campo di vista. E questa è allora un’occasione davvero unica per gli appassionati di astronomia, anche quelli inesperti. Giove e Saturno si avvicinano ogni vent’anni circa nelle loro orbite, ma non tutte le congiunzioni sono spettacolari come quella di oggi. L’ultima di questo tipo è avvenuta circa 400 anni fa, per la precisione il 16 luglio 1623. In quell’occasione, però, si trovavano troppo vicini al Sole per poter essere osservati, quindi bisognerebbe risalire al 4 marzo 1226 per ritrovare un evento di questo tipo, visibile potenzialmente nei cieli terrestri.

DIRETTA STREAMING VIDEO CONGIUNZIONE GIOVE SATURNO

Oggi, 21 dicembre 2020, potreste sentirvi come Galileo Galilei. Lui riuscì però solo a vedere Saturno “triplice”, ma non poté distinguere la forma degli anelli che deformavano la struttura del pianeta. Giove invece si mostrò con i suoi “satelliti”. Avrete però meno di due ore di tempo per osservare lo spettacolo astronomico. Per questo Inaf trasmetterà in diretta video streaming dalle 17 l’evento “Giove e Saturno: l’incontro dei giganti” su Facebook e YouTube.





© RIPRODUZIONE RISERVATA