Cosa succede nella Chiesa in Congo: sospesa la formazione nei due seminari della Diocesi di Wamba dopo la ribellione del clero al nuovo vescovo Ngona Ngotsi

SOSPESA LA FORMAZIONE DEI SEMINARI A WAMBA IN CONGO: COS’È SUCCESSO

Come se non bastasse il caos sociale e politico che affligge la Repubblica Democratica del Congo – e in generale quell’area dell’Africa teatro di tensioni e spesso persecuzioni contro i cristiani – anche all’interno della Chiesa Cattolica locale la tensione è palpabile vista la decisione di sospendere la formazione dei seminaristi della Diocesi di Wamba. Come ha spiegato bene la scorsa settimana l’Agenzia Fides, a seguito del rifiuto clamoroso del clero di accettare il nuovo vescovo diocesano – Mons. Emmanuel Ngona Ngotsi – le interlocuzioni avvenute negli scorsi mesi non sono servite a placare animi e tensioni.

Nigeria, video sepolture di massa di cristiani dopo attacchi Fulani/ "Comunità assaltate durante preghiere"

Da qui la decisione forte presa dalla Santa Sede, assieme alla Conferenza Episcopale congolese, di interrompere per il momento la formazione dei seminaristi, ovvero dei futuri preti che predicheranno all’interno della larga Diocesi di Wamba: dopo la nomina del vescovo il 17 gennaio 2024, ancora sotto il Pontificato di Papa Francesco, i tumulti tra clero e parte dei laici locali hanno portato ad una «penosa situazione della Diocesi di Wamba», come spiega il Dicastero per l’Evangelizzazione.

LIBIA/ "Ora anche la UE parla di migranti con Haftar, Usa non più credibili"

Ed è proprio per questo scenario di tensione che la scelta della Santa Sede è quella di fermare la formazione di futuri sacerdoti, in quanto proprio un ambiente così ostinatamente problematico non è affatto «propizio» alla formazione: la decisione vede la sospensione fino al 30 giugno 2026 di tutte le attività formative del seminario, come annunciato dall’amministratore apostolico di Wamba (in carica dall’agosto 2024), il vescovo Ayikuli Udjuwa.

DOVE NASCE LO STOP AI SEMINARISTI E PERCHÈ IL (NUOVO) VESCOVO DI WAMBA VIENE RIFIUTATO DAL CLERO LOCALE

Sebbene sia intervenuto il Vaticano tramite il Dicastero sulla diretta sospensione del seminario, questo non toglie che i vari futuri preti che vorranno proseguire la formazione sacerdotale possono rivolgersi ad altri vescovi in Congo «potranno accettarli dopo un adeguato discernimento». Per professori, formatori e responsabili dei due seminari presenti nella Diocesi di Wamba, occorre invece che vengano destinati ad altri incarichi in attesa che dal luglio prossimo si capisca quale direzione prenderà il tumulto interno alla Diocesi.

VERTICE SHARM, TRUMP FIRMA PACE A GAZA CON EGITTO, QATAR E TURCHIA/ Erdogan ‘esclude’ Netanyahu: cosa succede

Con l’ordinazione del vescovo Ngona Ngotsi, avvenuta il 15 settembre 2024 nella Santa Messa con il cardinale congolese Fridolin Ambongo (nonché arcivescovo della capitale Kinshasa), sembrava che gli scontri fossero comunque terminati: per 26 anni il vescovo Janvier Kataka aveva guidato Wamba avendo quasi 250mila fedeli tra le varie parrocchie presenti.

Il tema segnalato già lo scorso anno dall’editoriale della rivista dehoniana “Settimana News” riguarda l’opposizione di clero e laici locali ad una nomina “calata dall’alto” e con un nuovo vescovo non originario della Diocesi di Wamba: «È sembrata una mancata presa sul serio del clero locale senza la nomina di un nativo». Il Vaticano ha provato in questi mesi più volte a riunire i responsabili locali per appianare i dissidi, non da ultimo il tentativo della Nunziatura Apostolica e della Conferenza del Congo (CENCO), ma nulla si è risolto.

Da qui la decisione del cardinale Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, assieme al nunzio apostolico Mons. Mitja Leskovar, di fermare la formazione dei sacerdoti in quanto si rischia la creazione di ulteriori fratture tra la Chiesa di Cristo e la realtà diocesana locale.

Con una folle e omicida opposizione esterna contro i gruppi cristiani presenti in Congo, occorre l’unità di fede e sequela per provare a testimoniare il Vangelo del Signore in un contesto così complicato. Aver impedito la reale presa di possesso del nuovo vescovo Ngona Ngotsi, sebbene “esterno” alla realtà di Wamba, non è certamente un buon viatico e per questo la Santa Sede è voluta intervenire così duramente per provare ora a percorrere un percorso di ulteriore unità nella sequela allo Spirito Santo.