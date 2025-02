Dopo l’inattesa conquista della città di Goma – nell’area orientale della Repubblica Democratica del Congo – altrettanto a sorpresa i ribelli del movimento noto come M23 hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale che partirà proprio nella giornata di oggi e che era stato lungamente chiesto dagli osservatori internazionali preoccupati per gli effetti della violenta (e lunghissima) guerra civile sulla popolazione: secondo stime – dato che è ancora presto per tirare delle effettive somme – solamente la scorsa settimana per la conquista della più importante città orientale del Congo (appunto, Goma) sarebbero morti più di 900 civili; mentre nel frattempo sono ormai migliaia gli sfollati in fuga nel resto del territorio.

I miliziani del movimento M23 nell’annunciare il cessate il fuoco – che dall’altra parte vede il Congo e il suo esercito regolare, che tuttavia non hanno ancora commentato o confermato la notizia – l’hanno ricollegato a “ragioni umanitarie” per la necessitò di aprire un corridoio sicuro agli aiuti internazionali; mentre è ancor più interessante notare che il portavoce del momento – Lawrence Kanyuka – in comunicato ufficiale ha anche precisato che “non abbiamo intenzione di conquistare Bukavu o altre aree“, ferma restando la volontà di “proteggere e difendere la popolazione civile e le nostre posizioni”.

Cosa succede il Congo: l’eterna guerra civile e il ruolo del Ruanda

Parole – quelle di Kanyuka – che a voler essere fiduciosi potrebbero sancire la fine della lunghissima guerra civile in Congo che si chiuderebbe con la conquista di Goma, ma in realtà mancano conferme da parte del governo regolare congolese (che potrebbe sempre voler riconquistare la città, tanto che ne ha commentato la caduta come una “dichiarazione di guerra”) e – forse soprattutto – da parte del Ruanda che (più o meno segretamente) sostiene gli sforzi militari del movimento M23 fornendogli una quantità di soldati compresa tra 30 e 40mila unità assumendo il ruolo di reale motore del conflitto civile.

Facendo un passetto indietro, è bene ricordare che a conti fatti il Congo si trova in guerra con il movimento M23 almeno dal 2012 quando i miliziani per la prima volta occuparono (seppur brevemente) Goma con l’obiettivo di liberare l’area orientale dal governo regolare: le ragioni non sono semplici da capire, ma molti ritengono che oltre all’incessante guerra legata ai tantissimi minerali preziosi che si nascondono sotto il suolo congolese; alcuni ipotizzano che la volontà del Ruanda sia quella di estendere il suo controllo territoriale colpendo una regione del Congo che è largamente occupata dai suoi cittadini di etnia tutsi, lì residente fin dall’enorme fuga legata al genocidio del 1994.