È iniziata questa mattina in Vaticano – alle 9 in punto – la prima Congregazione generale dei cardinali, riunione solenne che segna ufficialmente l’inizio del periodo di Sede Vacante dopo la morte di Papa Francesco avvenuta ieri; convocati dal decano del Collegio cardinalizio – il cardinale Giovanni Battista Re – i porporati si sono radunati nell’Aula del Sinodo per avviare il complesso processo che porterà all’elezione del nuovo Pontefice.

Funerale Papa Francesco: data ufficiale e quando si celebra/ Sarà sabato 26 aprile 2025

Si tratta di un momento delicatissimo per la Chiesa cattolica, scandito da regole antiche e precise, stabilite nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis: le Congregazioni generali – che si svolgeranno quotidianamente nei prossimi giorni – coinvolgono tutti i cardinali presenti a Roma, siano essi elettori o ultraottantenni.

FUNERALI PAPA FRANCESCO: SERIE A, NON SI GIOCA SABATO 26 APRILE/ Rinviate tre partite (22 aprile 2025)

In questo primo incontro, si stabilisce l’iter per le esequie del Papa defunto – compresi giorno, ora e modalità della traslazione della salma nella Basilica di San Pietro – per l’ultimo saluto dei fedeli, inoltre, vengono lette le eventuali disposizioni lasciate dal Pontefice, annullati l’Anello del Pescatore e il sigillo papale, e sorteggiati gli alloggi dei cardinali elettori in vista del Conclave: un passaggio fondamentale che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il cattolicesimo mondiale sotto il segno della preghiera e della responsabilità storica.

Congregazione dei Cardinali: perchè una delle fasi più significative della vita della Chiesa?

La Congregazione dei cardinali racchiude una delle fasi più significative della vita della Chiesa in quanto, queste riunioni – in corso proprio in queste ore – non sono semplici assemblee ma atti fondativi del prossimo Pontificato: nei giorni successivi alla morte di un Papa – in questo caso Papa Francesco – il Collegio cardinalizio si divide tra Congregazioni generali e particolari.

Enrico Mentana si commuove leggendo il testamento di Papa Francesco/ "Impossibile trattenersi"

Le prime coinvolgono l’intero Collegio e trattano le questioni essenziali: l’organizzazione dei funerali, la preparazione logistica e spirituale del Conclave, la riflessione sul futuro della Chiesa, mentre le e seconde – composte dal Camerlengo e da tre cardinali elettori estratti a sorte – gestiscono gli affari ordinari e il voto, per le decisioni importanti, avviene sempre in forma segreta.

Tra i compiti della Congregazione generale c’è anche la scelta di due ecclesiastici autorevoli, incaricati di offrire meditazioni ai cardinali sull’attuale stato della Chiesa e sulla figura ideale del futuro Papa; la Congregazione, in sintesi, è la base su cui poggia il discernimento ecclesiale.

Tra i marmi del Vaticano, si decide in questi giorni non solo chi sarà il prossimo Pontefice, ma anche quale direzione prenderà la Chiesa nel mondo contemporaneo.