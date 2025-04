Si aprirà oggi alle ore 14:00 il Congresso della Lega, dal titolo “Il coraggio della Libertà”, che andrà avanti fino alla giornata di domani, domenica 6 aprile 2025. Come seguirlo? Come pubblicizzato dal segretario leghista Matteo Salvini attraverso la propria pagina Instragam, ci si potrà collegare al canale Youtube dello stesso ma anche sui vari canali social del partito, come ad esempio Facebook, il sopracitato Instagram e via discorrendo.

Cliccando qui potrete visitare la pagina Youtube di Matteo Salvini, dove la diretta dovrebbe partire appunto alle ore 14:00 di questo sabato 5 aprile 2025, quando si aprirà il Congresso della Lega. L’evento è in programma in quel di Firenze, e di fatto Matteo Salvini non avrà rivali visto che è l’unico che si presenterà come candidato alla segreteria federale.

Il leader del Carroccio manterrà quindi il suo incarico per il terzo mandato consecutivo, restando così in carica fino al 2029. Il Congresso della Lega sarà occasione anche per rinnovare il Consiglio Federale, (di fatto il direttivo dello stesso partito) e in questo caso bisognerà sceglierne i componenti. In totale i posti in ballo sono 22, ma si sono presentati in 36 per un posto, di conseguenza 14 resteranno esclusi.

CONGRESSO DELLA LEGA 2025, I CANDIDATI PER IL CONSIGLIO FEDERALE

Fra i nome, ci sarà tra gli altri quello dell’ex senatore Simone Pillon, ma anche quello di Silvia Sardone, europarlamente lombarda, ma anche Luca Toccalini, coordinatore dei giovani. C’è grande attesa in particolare di capire chi nominerà Matteo Salvini come vice, e non essendo più in vigore il requisito dell’anzianità, potrebbe esserci spazio anche per il generale Vannacci, oltre a Durigon, Crippa e Stefani, che sono già gli attuali vice segretari.

Resta comunque tutta un incognita anche perchè l’ex generale non è ancora un iscritto ufficiale della Lega, e probabilmente non ci sarà nemmeno al congresso di oggi pomeriggio. Lo stesso ha lasciato aperto ogni possibilità, rispondendo a precisa domanda con un “vedremo”, così come fatto anche da Salvini. Fra gli ospiti di oggi potrebbe esserci infine Giorgia Meloni, attesa con un videomessaggio, così come Orban, premier ungherese, da sempre vicino alla Lega.