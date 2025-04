MANFRED WEBER RIELETTO PRESIDENTE DEL PPE: MA LA ”NOVITÀ” ARRIVA SUL RIARMO, CON I POPOLARI CHE TIRANO DRITTO

Con un Partito Popolare che vive e “parla” ancora tedesco, il Congresso PPE di ieri e oggi a Valencia – scontate le difficoltà per il clamoroso blackout che ha colpito l’intera Spagna – ha confermato alla guida il Presidente Manfred Weber: il “king maker” delle politiche dei Popolari in Europa, non particolarmente “vicino” alla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, può beneficiare alla guida del PPE dall’arrivo come Cancelliere di Germania dell’altro tedesco nella triade popolare, Friedrich Merz.

Ed è proprio sull’asse Von der Leyen-Weber-Merz che si snodano le decisioni principali del Congresso PPE di fine aprile 2025, senza dimenticare il vicepresidente in quota Forza Italia Antonio Tajani, la Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola e il leader dei Popolari in Spagna, Albert Nunez Feijoo. In questo “Conclave” di dirigenti il PPE conferma la linea intrapresa dalla leader di Bruxelles: aiuti all’Ucraina, strategie anti-USA sui dazi (in attesa della mediazione della Premier Meloni con Trump) e soprattutto piano di Riarmo-Prontezza da qui al 2030.

Politicamente non vi sono dunque grandi novità se non appunto il tirare dritto sul ReArm Europe nonostante gli screzi e le divisioni nei vari gruppi dei Popolari del Parlamento UE: secondo l’intervento a Valencia tenuto da Von der Leyen, i cittadini europei sarebbero in gran parte a favore del riarmo, accusando la destra e la sinistra europea di non essere a favore della pace bensì «a favore della Russia di Putin». Secondo la leader UE, la minaccia di Mosca è tale che obbliga l’Europa ad armarsi per difendersi, «Fino a 800 miliardi di euro di investimenti per la nostra difesa comune».

POLEMICHE SUL PPE DALL’EX ORBAN: “GIORNO BUIO PER L’EUROPA”

Da unico candidato, Weber è stato rieletto Presidente con 502 voti a favore e 61 contrari e indica come segretario generale lo spagnolo Dolors Montserrat: nel programma del PPE enunciato al Congresso di Valencia trova spazio però oltre al riarmo anche il commercio globale sul fronte dazi, con l’allargamento degli accordi commerciali oltre gli USA, ad esempio con Messico, Svizzera, India, Indonesia ed Emirati.

Sul tema della guerra in Ucraina si punta sulla “pace duratura e giusta”, sulla vittoria di Kiev contro la Russia e su nuovi aiuti da inviare a Zelensky: da ultimo, occorre invertire la rotta di una burocrazia che sta uccidendo l’Europa, ergo serve «semplificazione» e nuove proposte sulla competitività, su cui ha presentato un piano ad hoc il vicepremier italiano Tajani per rilanciare industria e manifattura sulla scia del Report Draghi. Sul fronte energia e ambiente, il nuovo PPE punta a invertire la rotta dopo il disastro delle politiche della precedente Commissione (dove però c’erano sempre i Popolari di Von der Leyen a organizzare il Green New Deal con i Socialisti, ndr)

Accusando Le Pen, Orban e Weidel – leader della destra europea in Francia, Ungheria e Germania – il rieletto Presidente del PPE al Congresso di Valencia ha sottolineato la centralità per i Popolari sulla difesa europea e lo stile di vita basato sulla libertà: «Oggi siamo noi che costruiamo la difesa europea, noi che proteggiamo il nostro stile di vita, e prima di tutti i nostri amici ucraini lo stanno facendo».

Con un programma non così lontano dalll’ECR di Morawiecki e Meloni, il Congresso PPE si chiude oggi con la nomina di 10 nuovi vicepresidenti e con la conferma della linea portata avanti in questo inizio di secondo mandato in Commissione UE da Von der Leyen.

Da Budapest arriva però una netta risposta dal Presidente ungherese Viktor Orban, ex PPE fino a due anni fa dopo la cacciata dal Partito Popolare: vedere il Congresso nel decidere di sostenere il prolungamento della guerra in Ucraina, i prossimi tempi si avviano ad essere «tristi e bui» secondo il leader di Fidesz, oggi nei Patrioti per l’Europa. Per Orban, la nuova UE guidata dal PPE «vuole inviare più soldi all’Ucraina, mentre l’economia europea soffre. Male! È un giorno buio per l’Europa».