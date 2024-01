Conguaglio IMU 2024/ Date e normative da ricordare per il calcolo (oggi 24 gennaio)

Il conguaglio IMU nel 2024 segna un aspetto importante per coloro che devono provvedere a pagare l’imposta sul bene che detengono. La data da tenere in mente è il 29 febbraio 2024, giorno in cui si tireranno le somme da corrispondere all’erario (sia a debito che a credito).

A stabilire i comportamenti da adottare è la Legge di bilancio 2024, Legge numero 213/2023, dove sono contenuti sia i regolamenti che le delibere che ogni Comune ha provveduto ad inserire tardivamente sul sito del Federalismo Fiscale.

Questo implica che i contribuenti che al 18 dicembre non hanno versato l’IMU oppure hanno pagato con un importo sbagliato, andranno distinti i due adempimenti: conguaglio e ravvedimento per il 2023.

Conguaglio IMU 2024: quali comportamenti adottare

Il conguaglio IMU 2024 segna un giorno importante, dato che il contribuente dovrà analizzare se si trova a credito oppure a debito. Vi sono delle tempistiche ben specifiche da adottare, che riguardano la pubblicazione e la trasmissione delle delibere IMU da effettuare in un certo arco di tempo.

A proposito delle delibere, ecco in quali casi possono essere validate ai fini del saldo che sarebbe stato versato entro e non oltre il 18 dicembre:

Inserimento all’interno del portale Federalismo Fiscale entro la data 14 ottobre (con annessa pubblicazione); Affinché possano essere rese efficaci, entro e non oltre il 28 ottobre.

Nei casi in cui il contribuente avesse sbagliato i calcoli o la procedura, deve necessariamente regolarizzare la sua posizione fiscale. Come da Legge di Bilancio, relativamente alle aliquote IMU pagate tardivamente, esse vengono rimesse in bonis.

Ecco che in questo caso si procederà al conteggio del saldo dell’Imposta Municipale Propria del 2023, il cui pagamento andrà completato entro il mese di dicembre.

Se il risultato del conteggio fosse positivo, il pagamento sarà dovuto senza interesse e né sanzioni entro il 29 febbraio 2024. Viceversa, il rimborso seguire le regole ordinarie (con tanto di mora da corrispondere).











