Conguaglio reddito di cittadinanza/ Fine conteggio e sospensione: chi rischia?

Conguaglio reddito di cittadinanza: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un periodo dedicato al conguaglio, il ricalcolo del reddito di cittadinanza sembrerebbe essere in conclusione. Al termine di ogni operazione economica, i beneficiari potranno conoscere la loro situazione complessiva e la cifra esatta che gli verrà erogata.

La comunicazione arriva dal documento ufficiale rilasciato in data 6 aprile 2022 dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’ente previdenziale ha comunicato con il messaggio numero 548 del 3 febbraio 2022, le operazioni quasi concluse per ricalcolare l’importo del sussidio.

Conguaglio reddito di cittadinanza: come viene effettuato il conteggio

Il conguaglio del reddito di cittadinanza viene ricalcolato in base ad ulteriori trattamenti previdenziali che nell’anno 2020 sono rientrati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), quali ad esempio: pensione sociale, carta acquisti oppure assegni al nucleo familiare.

In base agli ulteriori sussidi previdenziali percepiti e calcolati nella DSU, l’importo relativamente al reddito di cittadinanza potrebbe risultare nettamente inferiore (rispetto alle volte precedenti) o addirittura completamente nullo.

Coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza nel mese di febbraio, a fine calcolo del conguaglio potranno ritrovarsi con dei “debiti” per il credito superiore ottenuto rispetto a quanto conteggiato (tardivamente per errori tecnici di sistema).

Tali debiti saranno ripartiti su più transazioni e compensati con le prossime erogazioni del reddito di cittadinanza.

A tal proposito, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che coloro che non hanno presentato l’ISEE 2022, non potranno ricevere il contributo sociale donato fino ad oggi per i soggetti disoccupati.

Reddito di cittadinanza a rischio sospensione: come sbloccarlo

Nello stesso comunicato stampa con data 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate sottolinea il problema di chi non ha aggiornato il suo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) all’anno di riferimento.

Questo comporta inevitabilmente una sospensione a tempo indeterminato del reddito di cittadinanza, che verrà sbloccato soltanto se e quando il beneficiario del sussidio sociale invierà la nuova DSU contenente la sua situazione patrimoniale e reddituale aggiornata all’ultimo periodo di riferimento.

Per Legge e per poter ottenere l’agevolazione sociale per coloro che non hanno una occupazione, l’ISEE andrebbe aggiornato a cadenza annuale. Motivo per cui l’INPS si può rifiutare di erogare il reddito di cittadinanza nel caso in cui il soggetto non abbia aggiornato e inviato la DSU.

Per poter aggiornare velocemente la propria DSU, il metodo più semplice e rapido potrebbe essere quello di rivolgersi al patronato o CAF di appartenenza, richiedendo esplicitamente la propria esigenza per poter ottenere un’assistenza completa e garantita.











