Conni & Co 2 – Il segreto del T-Rex/ Su Rai 2 il film con Heino Ferch (19 marzo)

Conni & Co 2 – Il segreto del T-Rex va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 19 marzo. Si tratta di un titolo televisivo realizzato in Germania nel 2017 prodotto da Warner Bros. e tratto da una sceneggiatura di Vanessa Walder. Le musiche sono state affidate a Martin Todsharow, con il montaggio di Robert Kummer, i costumi di Kirstin Luhmer e la regia di Til Schweiger. Quest’ultimo è soprattutto un valido attore, diventato famoso grazie a titoli del calibro di Costretti ad uccidere, Tomb Raider – La culla della vita, 300 ore per innamorarsi e I tre moschettieri. Protagonista principale è la giovanissima Emma Schweiger, a sua volta apprezzata in 300 ore per innamorarsi, Kokowääh, Conni & Co. e Un viaggio indimenticabile. Al suo fianco la collega Iris Berben, che nella sua carriera ha vinto per due volte il Premio Bambi e in un’occasione il Premio Adolf Grimme, oltre ad aver preso parte a titoli come L’eredità dei Guldenburg e Le più belle fiabe dei fratelli Grimm. Nel cast anche Heino Ferch, Ken Duken, Oskar Keymer e Lisa Bitter.

Conni & Co 2 – Il segreto del T-Rex, la trama del film

La trama di Conni & Co 2 – Il segreto del T-Rex è incentrata ancora una volta sulla figura della protagonista Conni. Quest’ultima è un’adolescente che sta trascorrendo una stagione estiva all’insegna della massima tranquillità. Decide di andare in vacanza in compagnia dei propri amici. Come meta, viene scelta l’incantevole Isola dei Conigli, situata nei pressi della cittadina di Neustadt. Tuttavia, questo luogo meraviglioso viene messo a serio repentaglio dal nuovo sindaco Moeller. L’uomo, che è stato anche il preside della scuola di Conni, vuole distruggere questo autentico miracolo della natura con l’obiettivo di sostituirlo con un albergo imponente. La situazione si fa ancora più complicata quando Conni viene a sapere che suo padre Jurgen è stato scelto in qualità di architetto ufficiale del nuovo progetto, con la prospettiva di creare un insieme di posti di lavoro. La ragazza non ha alcuna intenzione di arrendersi e deve salvare l’isola. Si batte con estrema determinazione e trova il sorprendente aiuto del suo cane Frodo, che trova casualmente delle ossa di dinosauro e mette in difficoltà tutto il progetto di cementificazione.



