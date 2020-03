Conni & Co./ Su Rai 2 il film con Lisa Bitter e Ken Duken (oggi 18 marzo)

Conni & Co. sarà trasmesso oggi, mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 16.30 su Rai 2. Il film è stato realizzato in Germania nel 2016 e tratto da una sceneggiatura scritta da Vanessa Walder, con le musiche di Martin Todsharow e Youki Yamamoto, l’editing di Andrea Mertens e i costumi di Gabrielle Reumer. La regista è invece la tedesca Franziska Buch, famosa grazie a lavori cinematografici come Bibi e il segreto della polvere magica, Ecco a Voi Lola! e Yoko – Uno yeti per amico, oltre alla serie televisiva Tatort. Il ruolo di attrice protagonista viene attribuito ad Emma Schweiger, diventata famosa in patria grazie a Zweiohrküken, Keinohrhase und Zweiohrküken e Un viaggio indimenticabile. Al suo fianco, ecco il collega Oskar Keymer, che nel suo percorso professionale si è fatto conoscere per Aiuto, ho ristretto la prof!, Aiuto, ho ristretto mamma e papà e la serie Heldt. Presente anche Iris Berben, nota per Killer Condom ed Eddie the Eagle – Il coraggio della follia. Il parterre viene completato da Lisa Bitter, Ken Duken ed Heino Ferch.

Conni & Co, la trama del film

La trama di Conni & Co. vede come protagonista Conni, una bambina di dodici anni. Quest’ultima non sta vivendo una carriera scolastica particolarmente felice ed è stata costretta a cambiare scuola. Tutto riparte da zero per la ragazzina, che deve conoscere nuovi compagni e cambiare in maniera notevole il proprio stile di vita consolidato. Una delle sue massime difficoltà coincide con l’impossibilità di poter tenere insieme a lei il suo amatissimo cagnolino. Tutto ciò a causa del preside Moller, una persona senza scrupoli che compie qualsiasi atto pur di complicare l’esistenza quotidiana degli alunni del suo istituto. Inoltre, bisogna aggiungere il suo forte odio nei confronti degli animali, che da lui vengono solo sfruttati e trattati molto male. Conni viene a sapere delle malefatte del preside e sceglie di organizzarsi insieme ai suoi nuovi amici. L’obiettivo principale diventa quello di liberare gli animali dagli atteggiamenti orribili di Moller. Ci riuscirà dopo una lunga serie di avventure vissute senza fiato.



