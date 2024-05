Connie e Angela, chi sono le figlie di Enzo Avitabile/ “Sono orgoglioso di loro”

Connie e Angela sono le figlie di Enzo Avitabile, artista napoletano ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. Entrambe sono cresciute più che altro con il padre, a causa della prematura morte della madre Maria che non si è potuta prendere cura di loro.

Non è stato semplice per il compositore crescere due figlie da solo: “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma“ aveva dichiarato a Repubblica. Di fatto, Avitabile ha dovuto fare i conti anche con gravi difficoltà economiche e finanziarie, tanto da richiedere l’aiuto dell’amico Red Canzian: “Mi prestò due milioni di lire perchè ero in difficoltà, non potevo neanche comprare il latte per mia figlia” aveva confessato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Enzo Avitabile, chi è l'artista napoletano/ Dagli esordi con Pino Daniele al grande successo

Connie e Angela figlie di Enzo Avitabile: il percorso dopo la morte della madre

“Avendo questo lavoro, mi hanno aiutato molto le mie figlie. Io ho iniziato a girare il mondo quando Maria è andata via. Oggi una è chimica, l’altra è biologa: sono entrambe ricercatrici. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre: questa è stata una cosa incredibile per me” dichiarava il cantautore.

Enzo Avitabile, chi è l'artista napoletano/ Dagli esordi con Pino Daniele al grande successo

Le figlie di Enzo Avitabile, sono riuscite a superare il dolore per la morte della madre rimboccandosi le maniche per aiutare il loro papà. “Io sono orgoglioso di loro” ha dichiarato il cantautore durante l’intervista rilasciata a Serena Bortone. Il cantautore è fiero della dedizione che Connie e Angela hanno messo negli studi e nel loro lavoro, nonostante le difficoltà economiche e psicologiche affrontare: “Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie” svelava Avitabile ai microfoni di Repubblica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA