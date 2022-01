Connie e Angela, figlie Enzo Avitabile/ “Abbiamo creato una nuova famiglia”

Connie e Angela: le figlie di Enzo Avitabile

Connie e Angela Avitabile sono le le figlie di Enzo Avitabile, il celebre musicista napoletano. Nel 2002 il sassofonista è rimasta vedovo dopo la morte della moglie Maria: “Ho cercato con Connie, chimica, e Angela, biologa, di creare una nuova famiglia. Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma. Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”, ha raccontato Avitabile qualche anno fa in una lunga intervista a La Repubblica. Le due figlie sono molto legate al padre. Entrambe infatti condividono spesso sui social contenuti che riguardano il genitore, sia recenti che del passato. “Grande papà”, ha scritto Connie, in occasione del Premio Carosone 2020 assegnato all’artista.

Connie e Angela sempre al fianco del padre

Le figlie Connie e Angela hanno reso Enzo Avitabile nonno. Nel 2019 durante un concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli ha presentato uno dei nipotini: “È per metà marocchino e metà italiano, ma napoletanissimo, è nato qui. Mi spiace per Salvini”. Connie pubblica spesso foto della famiglia Avitabile, dimostrando il forte legame che li unisce. Su Facebook appiano foto delle figlie avute con il marito Eugenio Altamonte, con cui ha festeggiato il quinto anniversario lo scorso giugno, e scatti anche dei nipotini con il cognato Mourad Salwan, marito della sorella Angela. Nei pensieri delle due figlie però c’è sempre anche la mamma Maria, scomparsa ormai 20 anni fan. Anche i suoi ex alunni la ricordano con affetto e gratitudine.

