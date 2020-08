Connie e Angela, figlie Enzo Avitabile/ La scomparsa della madre e la gioia da nonno

Connie e Angela Avitabile sono le colonne portanti nella vita di Enzo Avitabile, il loro adorato papà. Le due figlie del noto artista hanno avuto modo di crescere al suo fianco, a causa della prematura scomparsa della madre, e diventare in qualche modo genitori del loro stesso padre. Alla morte della moglie Maria, il musicista ha cercato di creare un nuovo nucleo familiare con ld eu bambine. “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma“, ha detto tempo fa a La Repubblica, “sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie“. Non è stato semplice per Avitabile, soprattutto perchè questa nuova pagina di vita è coincisa con un periodo nero dal punto di vista economico. Tanto che l’artista ha dovuto chiedere il sostegno degli amici, che non si sono risparmiati nell’aiutarlo. Soprattutto uno, Red Canzian: “Mi prestò due milioni di lire perchè ero in difficoltà”, ha detto a Sorrisi, “non potevo neanche comprare il latte per mia figlia”. Adesso la famiglia si è più che allargata: tre mesi fa, Connie ha dato alla luce la sua bambina. “Purpettella mia“, scrive con amore sui social, condividendo alcuni scatti dell’ultima arrivata.

Connie e Angela, figlie Enzo Avitabile: sui social pioggia di ricordi

Angela Avitabile è sempre stata orgogliosa del padre Enzo Avitabile, così come la sorella Connie. Entrambe infatti condividono spesso sui social contenuti che riguardano il genitore, sia recenti che del passato. Lo dimostra la decisione di Angela di sostenere Simm’ tutt’uno, il nuovo singolo che l’artista ha realizzato con Lorenzo Cherubini. Così come si è unita al cordoglio per la scomparsa di Manu Dibango, spento nel marzo scorso a causa del Covid e grande amico di Enzo. Anche Connie sostiene il padre con ogni mezzo: “Grande papà”, ha scritto pochi giorni fa, in occasione del Premio Carosone 2020 assegnato all’artista. Una famiglia molto unita, come dimostrano le foto pubblicate da Connie su Facebook, in cui è facile vederla abbracciata al cognato Mourad oppure al fianco del compagno di vita, Eugenio Altamonte, con cui ha festeggiato il quarto anniversario lo scorso giugno. Clicca qui per guardare la foto di Connie Avitabile. Nei pensieri delle due figlie però c’è sempre anche la mamma Maria, di cui in tantissimi hanno un caro ricordo. Chi l’ha avuta come professoressa, ha avuto la fortuna di comprendere la sua personalità preziosa e quella grande capacità di trasmettere l’amore per la cultura agli alunni.



