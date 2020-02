CONNIE E ANGELA/ Le figlie pronte a supportare Enzo Avitabile

CONNIE E ANGELA, LE FIGLIE DI ENZO AVITABILE

Connie e Angela sono il vanto di Enzo Avitabile: le due figlie, nate dal suo matrimonio con Maria, sono rimaste al suo fianco nel momento più drammatico della sua vita. “Ho cercato con Connie, chimica, e Angela, biologa, di creare una nuova famiglia”, ha detto l’artista a La Repubblica parlando del suo lutto, “loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma. Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”. Anche se in realtà Avitabile ha perso la moglie negli anni Ottanta, quando le due eredi erano ancora molto piccole. Lo si evince anche da un’altra confessione fatta a Sorrisi, in cui il musicista ha parlato della crisi lavorativa vissuta in quel periodo. Un buio che lo ha spinto a chiedere un prestito all’amico Red Canzian: “Mi prestò due milioni di lire perché ero in difficoltà, non potevo neanche comprare il latte per mia figlia”. Si parla quindi di Angela, la secondogenita, poco più piccola rispetto alla sorella maggiore Connie, a cui Avitabile ha dedicato il terzo disco Correre in fretta.

LE DEDICHE SPECIALI

Non è un mistero che Connie e Angela siano le figlie di Enzo Avitabile. Anche se le due, ormai donne, hanno scelto di non seguire le orme paterne, sono spesso presenti sui social del musicista con foto e dediche speciali. Connie tra l’altro sta per diventare mamma, come scopriamo sul suo profilo Facebook. “Benvenuto ottavo mese”, sottolinea condividendo uno scatto con il pancione. La figlia di Angela invece, “la mia ciottolina”, “la mia patanella”, come la definisce la zia, potrebbe invece diventare una baby modella nei prossimi giorni, dato che la mamma ha chiesto a tutti gli amici e conoscenti di supportare la piccola per un casting di un noto brand di moda. Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Enzo Avitabile sarà uno degli ospiti di Una storia da cantare. Siamo sicuri che le due figlie e persino le nipoti seguiranno il grande evento in tv. Basta scorrere i profili social della famiglia per intuire quanto siano uniti e amorevoli, forti del legame creato anche grazie ad ostacoli e momenti bui.

