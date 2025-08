Come è morto il piccolo Conor Clapton, il figlio di Lory Del Santo: il bimbo era a New York con la mamma e avrebbe dovuto incontrare il papà

Era il 1991 quando la vita di Lory Del Santo è stata sconvolta dalla tragedia più grande per una mamma: la morte del figlio Conor. Il bimbo e la donna si trovavano a New York dove il papà del piccolo, Eric Clapton, avrebbe dovuto tenere dei concerti. Erano lì per far incontrare appunto Conor con il padre. Mentre la showgirl si preparava e il bimbo era con la tata, questo cadde dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York, gettandosi da una finestra che sarebbe dovuta essere chiusa e che invece era aperta. Un dramma enorme per Lory e per Eric Clapton, molto legato al figlio.

Lory Del Santo: “Rimasi incinta all’ultimo incontro con un mio ex fidanzato”/ “Speravo cambiasse, invece…”

“È stata la prima cosa che mi abbia toccato nel profondo, che mi ha fatto crescere” aveva raccontato il musicista parlando del figlio, dopo la sua nascita. La sua morte, nel 1991, fu una tragedia enorme che sconvolse tutti. Lory Del Santo proprio in quel periodo era incinta del figlio Devin, nato dal rapporto con l’imprenditore Silvio Sardi: un bambino che poi ha cresciuto completamente da sola, senza l’aiuto di quello che sarebbe presto diventato il suo ex compagno.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: "Andremo avanti finché saremo felici"/ "Le catene non ci sono ma..."

Conor Clapton, come è morto il figlio di Lory Del Santo: “Dava molto amore”

Tornando alla tragica morte di Conor, il figlio di Lory Del Santo ed Eric Clapton, amatissimo da entrambi nonostante la loro separazione, la showgirl ha più volte raccontato quel momento da incubo. Il piccolo stava infatti giocando con la tata quando si è lanciato da una finestra aperta, forse rimasta così dopo il passaggio delle donne delle pulizie. Lory era in hotel con loro, ma si stava preparando. La showgirl ha raccontato, parlando del suo bimbo: “Era molto affettuoso, dava tanto amore. Mi dispiace non aver approfondito più a lungo questo amore. Con Eric Clapton ci siamo rivisti più volte. Dopo la morte di Conor, in noi si è rotto qualcosa”.