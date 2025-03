Non è stata di certo tutta rose e fiori la vita di Lory Del Santo, che ha vissuto uno dei dolori più grandi che si possono provare, la perdita di ben tre figli. Il primo caso che fece scalpore fu quello di Conor, bambino di soli 4 anni e mezzo avuto da Eric Clapton e precipitato da un grattacelo a New York. Non solo, pochi anni fa la showgirl ha dovuto affrontare un’altra grande sofferenza, la morte di Loren, figlio che invece ha deciso di togliersi la vita. Un passato incredibilmente pesante quello dell’attrice e modella, che ha perso anche un figlio di due settimane di vita subito dopo la nascita.

Passiamo a scoprire passo passo la vita di Lory Del Santo e i dolori che ha dovuto fronteggiare come madre. Siamo nel 1991 e le pagine di cronaca si dipingono di uno dei casi più tristi della storia del mondo dello spettacolo. A soli 4 anni e mezzo muore Conor, il figlio di Eric Clapton e Lory Del Santo. Il bambino si trovava insieme alla madre nell’appartamento dei genitori a New York, dove erano presenti anche la tata e un amico. Ad un certo punto succede il peggio, durante una distrazione, il figlio di Lory Del Santo è caduto dalla finestra schiantandosi contro il terrazzo di un altro palazzo. “Si è trattato di un tragico incidente“, aveva dichiarato il poliziotto Stephen Davis.

Lory Del Santo, morto anche il figlio Loren nel 2018: “Malattia congenita al cervello”

In stato di shock, Eric Clapton e Lory Del Santo che ai tempi si erano già lasciati, erano stati trasportati in ospedale. Forse per esorcizzare il dolore, il cantante scrisse “Tears in Heaven“. Ma la tragedia, purtroppo, non finisce qui. Lory Del Santo ha perso anche un bambino di sole due settimane nato dalla relazione con Richard Krajicek, con il quale ha avuto una relazione negli anni 90 subito dopo quella con Eric Clapton. Il figlio, nato prematuro, non è riuscito a sopravvivere ad una grave infezione.

I dolori per Lory Del Santo non finiscono qui. La showgirl perde anche Loren nel 2018. Il ragazzo soffriva di anedonia con una malattia congenita al cervello che lo ha accompagnato nel corso degli anni. Di lui, Lory Del Santo aveva detto: “Non era assolutamente un ragazzo fragile. Aveva una malattia congenita che si sviluppa nel corso degli anni“, poi ha continuato – Quelle che pensavamo fossero caratteristiche della sua personalità, erano caratteristiche della sua malattia, che io non conoscevo“. Di lui, non è mai stata svelata l’identità del padre.