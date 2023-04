CONOR E LOREN, FIGLI MORTI DI LORY DEL SANTO/ “In un sogno Loren mi diceva di essermi vicino”

Lory Del Santo e Marco Cucolo, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 6 aprile 2023, parlano del loro rapporto, degli albori della loro storia d’amore, delle gioie e dei dolori che l’hanno caratterizzata. Insieme alla conduttrice, Lory ricorda anche i figli morti, Conor e Loren.

Proprio Marco Cucolo aveva con loro un rapporto meraviglioso: “Sembrano fatti per stare insieme”, ha raccontato Lory Del Santo. “Io ho provato ad esserle vicino in tutte le cose, nelle varie circostanze, sono sempre stato dalla sua parte.” ha aggiunto Marco, ricordando quei momenti. La Del Santo ha infine rivelato che, nell’ultimo sogno fatto in cui c’era suo figlio Loren, lui le diceva di essere vicino a lei e di smettere, dunque, di cercarlo altrove. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Conor Clapton: la tragica morte del figlio di Lory Del Santo

Lory Del Santo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha perso due figli, Conor e Loren. La Del Santo aveva avuto un figlio da Eric Clapton: Conor, nato il 21 agosto del 1986. Il piccolo Conor è morto a quattro anni il 20 marzo 1991, cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo di New York: “Il salotto su un lato aveva finestre che andavano dal pavimento al soffitto e potevano essere inclinate di novanta gradi per essere lavate.

Quella mattina il custode stava lavando le finestre e le aveva temporaneamente lasciate aperte. Conor correva per l’appartamento, giocando a nascondino con la tata e, mentre Lory era stata distratta dal custode, che voleva avvisarla del pericolo, era entrato di corsa nella stanza e si era lanciato direttamente dalla finestra”, ha scritto Eric Clapton nella sua autobiografia.

Lory Del Santo: il figlio Loren si è tolto la vita nel 2018

Loren Del Santo, figlio di Lory, si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. Ad annunciare la morte del figlio è stata la stessa Lory Del Santo in un’intervista a Verissimo: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Lory Del Santo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato delle tragiche morti dei due figli: “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di un’emozione devi andare nei dettagli e lì ti perdi in questo mondo oscuro da cui è difficile uscire, risalire a galla”.

