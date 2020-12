Conor Loren Clapton, figlio Lory del Santo ed Eric Clapton/ Morto cadendo dal balcone e..

Conor Loren Clapton, chi è il figlio morto di Lory del Santo ed Eric

Conor Loren Clapton è il primo figlio di Lory del Santo, quello che la showgirl nostrana ha avuto dal compagno Eric Clapton. Era il 1991 quando Lory Del Santo ha perso un figlio morto a soli 5 anni per un tragico incidente. Lui era il primogenito della del Santo avuto da Eric Clapton nel 1986, e lei stessa ha più volte raccontato quei momenti anche in tv parlando del suo lussuoso appartamento di New York quello in cui viveva ormai da sola visto che non stava giù più insieme a Eric Clapton. Quel giorno la cameriera stava pulendo le finestre della cameretta del bambino e lui stava giocando in un’altra stanza. In quel momento il rumore del fax l’ha distratta e l’ha portata al piano di sotto convinto che la cameriera avesse controllato il piccolo Conor ma così non è stato.

La morte e il biglietto di Conor Loren Clapton

Quando lei è tornata di sopra ha notato che suo figlio non c’era più e a quel punto Lory Del Santo ha subito pensato al peggio vedendo le finestre ancora aperte. Il figlio Conor Loren Clapton era precipitato schiantandosi contro il terrazzo di un altro edificio. La cosa che le ha dato la forza di andare avanti e reagire è stato un messaggio che è arrivato a poche ore dal funerale, un biglietto che lei stessa aveva aiutato il figlio a scrivere, quello che doveva essere un biglietto d’amore per Eric con su scritto Ti amo. Quel bigliettino è stato dimenticato a causa della tragedia ma è stato poi fatto recapitare a Eric, un vero e proprio segnale dall’alto del figlio, a detta della showgirl.



