Conor Loren, figlio morto Lory Del Santo/ Eric Clapton “Correva per l’appartamento..”

Com’è morto Conor Loren figlio di Eric Claption?

Lory Del Santo in passato è stata fidanzata con il celebre cantante Eric Clapton. I due si sono conosciuti nell’autunno del 1985 durante un suo tour in Italia. A farli incontrare è un promoter locale. È passione a prima vista, con il chitarrista britannico che decide immediatamente di lasciare la moglie Pattie. Quella tra Eric Clapton e Lory Del Santo è tuttavia una passione che arde velocemente, spegnendosi definitivamente all’indomani della morte del figlio che diventa per entrambi un vero e proprio incubo. I due si conobbero nel 1985 quando lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempi Lory aveva già chiuso con Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin.

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lody del Santo e concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Resisteranno?

Conor Loren: le parole di Eric Clapton dopo la sua morte

Lory Del Santo fu comprensibilmente straziata dal dolore per la perdita del figlio subito. Successivamente, dopo tanti anni di silenzio, Eric Clapton, nella sua biografia, ha ricordato la morte del figlio, Conor Loren, così: “Il salotto su un lato aveva finestre che andavano dal pavimento al soffitto e potevano essere inclinate di novanta gradi per essere lavate. Quella mattina il custode stava lavando le finestre e le aveva temporaneamente lasciate aperte. Conor correva per l’appartamento, giocando a nascondino con la tata e, mentre Lory era stata distratta dal custode, che voleva avvisarla del pericolo, era entrato di corsa nella stanza e si era lanciato direttamente dalla finestra“.

LEGGI ANCHE:

Lory del Santo, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras la prova d'amore con Marco CucoloDevin, figlio Lory Del Santo e Silvio Sardi/ Il padre "Con lui solo incontri casuali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA