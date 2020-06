Conor McGregor annuncia il ritiro “Grazie a tutti”/ Terzo addio in 4 anni: reggerà?

Pubblicità

Conor McGregor, il lottatore più famoso al mondo, ha annunciato il suo terzo ritiro. Anche stavolta la comunicazione è arrivata via Twitter, così come fatto nei due precedenti, prima di tornare sui suoi passi. Molti coloro che non prenderanno probabilmente sul serio l’ultima decisione di “The Notorious”, ma questa volta il 31enne di Dublino sembrerebbe fare davvero sul serio: “Ehi ragazzi – scrive il campione Ufc sui social, a didascalia di un bello scatto con la mamma – ho deciso di ritirarmi dal combattimento. Grazie a tutti per i meravigliosi ricordi! Che cavalcata è stata! Ecco una foto di me e mia madre a Las Vegas subito dopo una delle mie vittorie al titolo mondiale! Scegli la casa dei tuoi sogni, Mags Ti amo!”. Connor conclude scrivendo: “Qualunque cosa tu desideri, è tua”. McGregor, che è stato campione del mondo in due diverse categorie di Ufc, quella che è considerata la lega migliore al mondo in quanto ad arti marziali, è senza dubbio l’atleta che più ha reso popolare la stessa Ultimate Fighting Championship, facendolo conoscere anche ai non amanti di questa disciplina.

Pubblicità

CONOR MCGREGOR E I NUMEROSI GUAI EXTRA RING

Un McGregor che è sempre stato protagonista sul ring ma anche fuori dall’ottagono, come quando nel 2018 era stato arrestato a New York dopo aver aggredito alcuni suoi colleghi, una vicenda che gli costò cinque giorni di servizi sociali. L’anno scorso era stato invece bloccato dalla polizia di Miami dopo aver rotto lo smartphone di una persona che avrebbe semplicemente voluto scattare una foto assieme al suo idolo. E ancora, a novembre del 2019, era stato condannato al pagamento di una multa dopo aver tirato un pugno ad una persona in un bar di Dublino. Insomma, una serie di vicenda extra ring, come spesso e volentieri accade per gli atleti di queste categorie, a conferma anche del carattere un po’ fumantino dello stesso The Notorious. L’irlandese si era ritirato per la prima volta nel 2016, dopo aver sconfitto a Las Vegas, Nate Diaz. Peccato però che quattro mesi dopo si era ripresentato sempre nella città delle luci, per battere nuovamente Diaz. Il secondo ritiro a marzo del 2019, poi il ritorno a gennaio 2020, ed oggi il nuovo annuncio: reggerà questa volta? Tenendo conto della giovane età e della voglia di fama dello stesso McGregor, la risposta sembrerebbe negativa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA