Consensi marketing/ Il Garante vuole trasparenza: la pubblicità online è a rischio?

I consensi per far marketing dovrebbero essere accettati in modo chiaro e diretto. Oggi internet -sicuramente meglio rispetto ad anni fa – è diventato una giungla. I trabocchetti che molti internauti conoscono, sono davvero tanti: dai caratteri scritti in minuscolo, all’obbligo di flaggare delle caselle di controllo.

Questi metodi subdoli, ritenuti così dal Garante della privacy, non farebbero altro che disincentivare gli utenti ad usare uno strumento come internet, che se sfruttato al meglio, potrebbe garantire degli ottimi risultati. La nuova ingiunzione numero 51 del 23 febbraio 2023, vieterebbe queste “scorrettezze”.

Consensi marketing: come potrebbe cambiare la situazione?

I consensi per il marketing dovranno essere chiari. Proprio l’ingiunzione numero 51 del 23 febbraio 2023 del Garante della privacy, ha condannato – multandola – una società di marketing, per aver violato la trasparenza sulle richieste per poter fare pubblicità online.

La società è stata multata per 300 mila euro, dato che le violazioni commesse sarebbero state diverse: rendere poco visibile l’annuncio con testi piccoli e immagini invadenti; inviare SMS senza trasmettere dati al committente, usare dark pattern (trabocchetti), per chiedere il consenso al trattamento dei dati, oppure nascondere il pulsante utile per chiudere il banner senza accettare.

Il garante della privacy starebbe lavorando duramente a modificare i consensi per il marketing. Gli internauti che però non sanno minimamente – o semplicemente non si accorgono – di questi trabocchetti subdoli, potrebbero finire senza alcun tipo di problema, in pasto al marketing massivo e aggressivo.

Consensi marketing: perché sono importanti?

Il Garante della privacy, ci tiene in modo particolare a garantire che i consensi marketing siano espliciti. Per farlo, starebbe pensando a nuove manovre, che possano mettere in chiaro i banner che appaiono sui siti che intendono far pubblicità.

In caso contrario, un utente sprovveduto tenterebbe a cliccare “accetta“, soltanto perché pensa che sia l’unica soluzione per continuare a leggere un articolo o navigare nella pagina di interesse.

O ancora, un’altra soluzione potrebbe essere quella di abolire “i pulsanti in piccolo“, che sono quelli che permettono di “non accettare e continuare a navigare“. Infine, potrebbe esser richiesto il divieto di obbligare gli utenti, ad inserire i loro dati personali sui form di contatto, anche semplicemente per scaricare un prodotto digitale.











