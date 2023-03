Consigli Fantacalcio Serie A/ Centrocampo e attacco, che giocatori schierare?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 25^ GIORNATA

I consigli Fantacalcio Serie A ci introducono in questa quattro giorni di campionato che inizia venerdì con Napoli-Lazio e si conclude lunedì con Torino-Bologna che chiuderà il venticinquesimo turno. Il portiere consigliato per questa giornata è Onana. Il motivo della scelta ricade sulla presenza di tanti big match (Napoli-Lazio, Roma-Juventus ma anche Fiorentina-Milan) e l’Inter rimane quindi l’ultima delle sette sorelle rimasta “libera” da impegni proibitivi. Certo, non è da sottovalutare il Lecce, ma sicuramente sulla carta meno paura di altre essendo tra i cinque peggiori attacchi del campionato mentre i nerazzurri sono la miglior difesa casalinga.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 24^ giornata?

In difesa Kim dovrà vedersela con uno spento Immobile che tanto ha fatto male anche con la Sampdoria. Dovrebbe essere abbastanza agevole come cliente per il coreano nonostante stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti della storia della Serie A. La forma, come ci insegna il Fantacalcio, è fondamentale ed è per questo che possiamo affidarci a Kim. Il gol nel derby in seguito ad un’ottima prestazione ci fa pensare come Danilo sia una fiches da puntare ad occhi chiusi: il baluardo bianconero è un giocatore che sbaglia raramente la partita e questa Roma non sta dando le certezze necessarie per impensierire, soprattutto in attacco. Interessante la scelta che può ricadere su Carlos Augusto del Monza, impegnato nella sfida con l’Empoli che potrebbe lasciare molti spazi che il brasiliano sa come interpretare. Chiudiamo con Darmian, una certezza in casa Inter che spostato più avanti potrebbe essere appetibile in zona bonus.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 23^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Tanta Inter in questi consigli Fantacalcio Serie A, ma come detto è di fatto l’unica big senza scontri diretti ed è per questo che viene facile attingere dal Meazza. Le recenti prestazioni di Calhanoglu, premiate anche dalla UEFA come miglior in campo contro il Porto, sono un altro motivo per cui vale la pena puntare sul turco ex Milan. La Lazio a centrocampo non sembra essere padrona del gioco con la propria stella, Milinkovic-Savic, apparso molto giù di rendimento. Per questo schierare Lobotka vorrebbe dire, se tutto va secondo i piani di Spalletti, assicurarsi una sufficienza molto comoda e tranquilla. Chiude il reparto Antonio Candreva: l’esterno della Salernitana, grande ex con la Sampdoria, potrebbe regalare il secondo centro consecutivo dopo quello nel 3-0 al Monza.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 22^ giornata

In attacco scontato Osimhen contro Patric quindi proponiamo l’idea Lookman che manca col gol da varie partite e potrebbe ritrovare la via del gol proprio nel match dei bergamaschi contro l’Udinese. Uomo dalle grandi sfide nonostante giochi in un club di metà classifica è Strefezza: schierarlo insieme ad Onana vorrebbe dire, in caso di gol, perdere un punto di bonus per via della rete subita dal portiere, ma altrimenti si può schierare anche in ottica di una buona prestazione. Completa il reparto Karamoh che dovrebbe aver eliminato la concorrenza di Radonjic e non dovrebbe rischiare il posto con Vlasic sia per periodo di forma sia per le condizioni dell’ex West Ham. In più, la rete con la Juve ha aumentato il morale dell’ex Parma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA