CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, GIOVANI IN EVIDENZA

Per i consigli Fantacalcio ricordiamo che, ancora una volta, la vostra formazione andrà schierata già al venerdì, dal momento che la ventottesima giornata avrà inizio già alle ore 20.45 di stasera, venerdì 7 marzo 2025, con l’anticipo Cagliari Genoa. Vogliamo parlarvi innanzitutto di alcuni giovani in evidenza: il primo è sulla bocca di tutti ormai, perché si tratta di Nico Paz, che con sei gol più cinque assist è il talento in maggiore evidenza nel Como di Cesc Fabregas. Per il classe 2004 poi anche il trend è favorevole, con tre gol e un assist nelle ultime sette presenze. In particolare sta crescendo la media gol, mentre ad inizio stagione Paz brillava più per gli assist.

A proposito di marcatori giovani, in questa categoria potrebbero rientrare alcuni classe 2000 come Moise Kean e Lorenzo Lucca, che però quest’anno ne compiono 25 e quindi non sono più giovanissimi, almeno nel senso agonistico-sportivo. Potrebbe allora essere meglio indicare Sebastiano Esposito, classe 2002 dell’Empoli, che vanta al proprio attivo otto gol più un assist in questo campionato, più altri due gol e un assist in Coppa Italia, dove i toscani hanno clamorosamente raggiunto la semifinale. Nel caso di Esposito però l’ultimo gol risale al 19 gennaio, sarebbe utile per la caccia alla salvezza, ma anche per i consigli Fantacalcio, un ritorno al gol.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, UN DUELLO TRICOLORE?

D’altronde, tra i 15 migliori marcatori ce ne sono ben 14 che non hanno ancora 30 anni, a cominciare da Mattia Zaccagni che li compirà il 16 giugno prossimo. L’unico ad avere già superato questa soglia è Romelu Lukaku, classe 1993, che vogliamo allora citare nei nostri consigli Fantacalcio un po’ come risposta ai giovani che avanzano. A volere essere pignoli, 9 gol in 25 presenze sono in realtà meno di quanto ci si potesse attendere ad inizio stagione da un Lukaku che si è riunito al suo mentore per eccellenza, cioè Antonio Conte, sebbene ci siano anche sette assist ad indicare come il contributo del belga vada oltre i gol segnati.

Lukaku è rimasto a secco nel big-match vissuto da grande ex contro l’Inter sabato scorso, partita terminata con un pareggio per 1-1 e che ha confermato il valore di Josep Martinez come sostituto di Yann Sommer fra i pali dell’Inter. Concludiamo allora con il portiere spagnolo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, perché alla notizia dell’infortunio dello svizzero si saranno preoccupati non solo i tifosi dell’Inter, ma anche tutti i Fanta-allenatori di Sommer. Tuttavia, se avevate preso anche Martinez (come è prassi con i portieri), avrete apprezzato le due prestazioni positive dell’ex Genoa, scelta che potrebbe essere azzeccata anche in questo turno che vedrà la capolista giocare in casa contro il Monza.