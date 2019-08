Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 2^ giornata?

Il campionato prosegue, dunque eccoci ad un nuovo appuntamento con i nostri consigli Fantacalcio Serie A legati naturalmente alle dieci partite in programma nella 2^ giornata. Il mercato è ancora aperto, ma chi gioca al Fantacalcio adesso ha almeno gli elementi emersi dalla prima giornata a disposizione per fare le proprie scelte di formazione. Andiamo dunque a segnalare qualche spunto sui consigli Fantacalcio per il turno che comincerà già questa sera. In Bologna Spal possiamo puntare fra i rossoblù su Tomiyasu, lieta sorpresa nella prima giornata, mentre Orsolini, Soriano e Sansone sono accomunati dalla necessità di dare qualcosa in più; tra i ferraresi Petagna è sempre una garanzia ma si deve registrare la difesa, perché solo Berisha ha evitato un passivo peggiore. In Milan Brescia tutta la squadra rossonera è attesa al riscatto, vedremo se gli ultimi accorgimenti di Marco Giampaolo potranno fare bene a Suso e Piatek; attenzione però alle Rondinelle, perché Tonali e Bisoli a centrocampo sono nomi eccellenti e Donnarumma vuole sfidare il suo più illustre omonimo. Quanto a Juventus Napoli, tra i bianconeri le certezze si chiamano Chiellini e Cristiano Ronaldo, ma tanti dovranno fare meglio rispetto a Parma; tra i partenopei sugli scudi i soliti Callejon, Mertens e Insigne, ma di certo la difesa non dovrà ripetere gli errori di Firenze.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

La domenica partirà con un altro botto, il derby Lazio Roma. In ottica Fantacalcio ecco che Immobile, Luis Alberto e Correa hanno fatto sfracelli al debutto e potrebbero approfittare di una difesa giallorossa ballerina; nella Roma infatti sarà meglio puntare su Under oppure Dzeko, oltre a Kolarov che può sempre portare bonus in difesa. In Atalanta Torino tanti nomi di spicco: tra i nerazzurri in copertina va Muriel dopo il suo straordinario debutto, nel Torino attenti a Zaza, più in generale gli attacchi potrebbero trovarsi meglio delle difese. In Cagliari Inter doveroso citare i grandi ex Nainggolan e Barella, tra i nerazzurri comunque quasi tutti sono usciti bene dalla prima giornata (peccato per qualche acciacco che lascia in dubbio Sensi), mentre nei sardi Castro si è salvato nella sconfitta casalinga di domenica scorsa. Genoa Fiorentina mette in evidenza gli attaccanti: Pinamonti e Kouamé da una parte, Boateng dall’altra in particolare evidenza, forse meglio evitare invece le difese. In Lecce Verona invece tra i pugliesi tutti dovranno fare meglio rispetto al debutto; nell’Hellas un nome per reparto, cioè Silvestri in porta, Veloso in regia e il giovane Tutino davanti. Sassuolo Sampdoria mette di fronte due attaccanti sempre prolifici come Caputo e Quagliarella, Toljan e Bereszynski devono invece far dimenticare una pessima prima giornata. Infine in Udinese Parma sugli scudi Rodrigo Becao e Jajalo dopo la vittoria friulana contro il Milan al debutto, ma è sempre pericoloso sottovalutare due attaccanti del valore di Gervinho e Inglese.

