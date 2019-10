Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 7^ giornata?

Il campionato prosegue, dunque eccoci ad un nuovo appuntamento con i nostri consigli Fantacalcio Serie A legati naturalmente alle nove partite in programma nella 7^ giornata, ricordando che Brescia Sassuolo è stata rinviata a causa della morte di Giorgio Squinzi. Andiamo dunque a segnalare qualche spunto sui consigli Fantacalcio per il turno che comincerà oggi, sabato 5 ottobre, con tre anticipi – a Brescia si sarebbe giocato già ieri, più tempo per fare la formazione. Via con il derby emiliano Spal Parma: Berisha è uno dei portieri migliori per rendimento nella prima parte della stagione, dovrà però stare attento al nuovo talento Kulusevski. Verona Sampdoria vedrà l’Hellas affidarsi a Faraoni e Miguel Veloso, che sentirà aria di derby, mentre i blucerchiati sperano in Quagliarella per cominciare a risalire. Sarà delicatissima in prima serata Genoa Milan: il Grifone si affiderà a capitan Criscito, a Schone in mezzo al campo e a Kouamé in attacco, per i rossoneri si possono invece fare un paio di citazioni per Romagnoli e Rafael Leao.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DELLA DOMENICA

La domenica comincerà con Fiorentina Udinese: tra i viola doveroso citare Ribery, Chiesa ma anche l’emergente Castrovilli, i bianconeri sperano nel ritorno di De Paul. In Atalanta Lecce citiamo per i nerazzurri lo scatenato Zapata e Freuler, che in Champions League ha riposato, mentre il Lecce proverà ad affidarsi a Mancosu e Falco, che stanno facendo bene finora. In Bologna Lazio proviamo ad indicarvi Tomiyasu e Orsolini per quanto riguarda i padroni di casa rossoblù, per i biancocelesti invece restano sempre decisivi Milinkovic Savic, Luis Alberto e naturalmente Immobile. In Roma Cagliari attenzione alle tante assenze giallorosse, per Paulo Fonseca saranno ancora più importanti del solito Kolarov, Zaniolo e Dzeko, mentre gli ex Luca Pellegrini e Radja Nainggolan si aggiungono a Joao Pedro e Simeone come nomi da seguire tra i sardi. In Torino Napoli doverosa la citazione per Belotti, mentre N’Koulou deve tornare sui livelli degli scorsi campionati; dall’altra parte la rivelazione Di Lorenzo e Mertens, unica garanzia in attacco per Ancelotti. Infine Inter Juventus, dove c’è l’imbarazzo della scelta ma indichiamo Barella e Sensi come simboli della nuova Inter che lancia la sfida a Pjanic (a centrocampo) e naturalmente a Cristiano Ronaldo.

