Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 8^ giornata

Dopo una lunga ma quanto mai interessante sosta per le nazionali, il primo campionato italiano torna protagonista in questo fine settimana, e tornano ovviamente anche i nostri Consigli per il Fantacalcio di Serie A, validi per l’8^ giornata, che ci terrà compagnia il 19 e 20 ottobre 2019. Saranno infatti ben 10 gli incontri che ci allieteranno in questo fine settimana: andiamo allora a vedere che cosa prevedono i nostri consigli di Fantacalcio di Serie A partita per partita. Si partirà infatti ben presto, già oggi sabato 19 ottobre con le prima sfida alle ore 15,00 tra Lazio e Atalanta: ricordiamo che all’Olimpico mancheranno Lucas Leiva e Zapata, ma gli allenatori punteranno forte su Immobile e Hateboer (una certezza a centrocampo) per ottenere il successo. Alle ore 18,00 sarà la volta di Napoli e Verona, dove consigliamo ai fantallenatori di puntare forte su Meret e Fabian Ruiz (che dovrebbe vincere il ballottaggio con Zielinski): da rivalutare poi Dries Mertens, pur dopo le tanti voci di mercato. Per l’anticipo serale a Torino tra Juventus e Bologna, teniamo invece da parte Ramsey e scommettiamo in ottimi voti per Higuain e Dybala: i giocatori del Bologna poi finora non hanno fatto male, ma di certo non ci attendiamo grandissime cose allo Stadium.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

La domenica dell’8^ giornata comincerà invece con il lunch match tra Sassuolo e Inter, dove, per i nostri Consigli di fantacalcio di Serie A puntiamo molto sul profilo di Berardi, come di Samir Handanovic, una certezza tra i pali: attenzione però all’assenza di Sensi e Sanchez tra i nerazzurri. Per la fascia pomeridiana del campionato, ecco che in Cagliari e Spal, sono davvero pochi i giocatori che ci sentiamo di congelare: vale comunque la pena puntare i riflettori su Simeone e Kurtic: discorso ben diverso per Sampforia Roma, nonostante le tante defezioni. Per i consigli di Fantacalcio di Serie A della nostra redazione, ecco che è il momento di scommettere su Quagliarella: il bomber ligure deve ritornare ai livelli dell’anno scorso e sotto Ranieri l’impresa è fattibile. Attenzione poi in casa giallorossa al debutto di Kalinic. Per la partita di campionato tra Udinese e Torino, l’uomo di copertina è ovviamente il Gallo Belotti, ma occhio anche ad Ansaldi, solida certezza in mediana. Per Parma e Genoa sono davvero ben pochi i giocatori che possiamo consigliare e possiamo fare un discorso abbastanza simile anche per Milan-Lecce, viste le ultime deludenti prestazioni anche dei rossoneri. Pure per la sfida a San Siro teniamo d’occhio Mancosu (unico che si salva tra i pugliesi) e Paquetà, impaziente di mettersi in mostra sotto gli occhi del nuovo tecnico. Infine ecco che per il posticipo del lunedi tra Brescia e Fiorentina, per i nostri consigli di Fantacalcio Serie A, mettiamo in evidenza il solito Ribery e pure Donnarumma, una certezza in termini di gol.

