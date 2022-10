Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 10^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALI MOSSE FARE?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 15 ottobre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la decima giornata della sua stagione, che al termine di una settimana dedicata alle Coppe europee da oggi vivrà il weekend con un format degli orari tradizionale. Avremo quindi tre anticipi a partire dalle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché sappiamo bene che nel calcio moderno gli orari “normali” non sono mai scontati.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: Angel Di Maria, che peccato! 9^ giornata

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che inizia a farsi fitto, naturalmente in modo particolare per le squadre che sono impegnate nelle Coppe europee, che poi sono le big e quindi con i giocatori più attesi. Settimana prossima in verità ci sarà la Coppa Italia che vedrà impegnate le medio-piccole, ma probabilmente pesano di più le fatiche dei giorni scorsi. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato, ma noi ci proviamo lo stesso.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 8^ giornata: Alex Meret e gli altri portieri top

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nei tre anticipi del sabato avremo in copertina l’ottima Atalanta di questa prima parte del campionato, curiosamente con la difesa più in evidenza rispetto all’attacco, ma fiducia anche ai giocatori di un Monza che ha cambiato passo con le ultime tre vittorie consecutive. Quanto al derby Torino Juventus, ognuno si senta libero di decidere se il derby sarà l’occasione perfetta per rilanciare i bianconeri o se potrebbe affossarli dopo il flop di Haifa.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Focus sul volto emergente, dritte 7^ giornata

Per la vostra formazione al Fantacalcio altri consigli sulle partite di domenica: oggettivamente il Napoli, forte del primo posto in classifica sia in Serie Asia in Champions League, è stra-favorito contro il Bologna e voi dovrete puntare sui giocatori partenopei che avete in rosa. Discorso simile per l’Inter contro la Salernitana dopo il meraviglioso pareggio di Barcellona (stanchezza permettendo) e per una Lazio che è macchina da gol, ma per i biancocelesti attenzione all’Udinese, avversaria decisamente scomoda. Chi avrà la meglio, anche in ottica Fantacalcio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA