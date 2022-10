Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 11^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE MOSSE PER QUEST GIORNATA…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 21 ottobre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la undicesima giornata della sua stagione, che si aprirà già con un anticipo aggiuntivo appunto al venerdì sera pensando alle Coppe europee che ripartiranno settimana prossima. Avremo quindi il primo anticipo alle ore 20.45, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché bisognerà essere pronti già al venerdì.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: attenti agli squalificati! 10^ giornata

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che è fitto, a causa della Coppa Italia anche per le “medio-piccole”, inoltre questo turno sarà più “spezzatino” che mai e quindi attenzione soprattutto per le scelte relative alle quattro squadre che giocheranno nei posticipi del lunedì, perché per loro manca ancora tanto tempo. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato, ma noi ci proviamo lo stesso.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: Angel Di Maria, che peccato! 9^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. La nota più lieta finora nella stagione della Juventus è stata la difesa, sulla quale si potrebbe avere fiducia in vista di un match casalingo contro l’Empoli. Negli anticipi del sabato spiccano invece su tutti le certezze di Milan e Inter, quindi indichiamo Tonali e Rafael Leao da una parte, Barella e Lautaro Martinez dall’altra.

Per la vostra formazione al Fantacalcio altri consigli sulle partite di domenica: oggettivamente il Napoli, forte del primo posto in classifica sia in Serie A sia in Champions League, è la migliore squadra in circolazione, ma bisogna stare attenti all’incrocio in programma in casa della Roma. Discorso simile per Atalanta Lazio, che tra l’altro mette a confronto le due migliori difese del campionato fino a questo momento. Chi avrà la meglio, anche per il Fantacalcio?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 8^ giornata: Alex Meret e gli altri portieri top

© RIPRODUZIONE RISERVATA