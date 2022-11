Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 13^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO SU CHI VAL LA PENA PUNTARE!

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 4 novembre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la tredicesima giornata della sua stagione, che si aprirà già con un anticipo aggiuntivo appunto al venerdì sera pensando al turno infrasettimanale che ci terrà compagnia settimana prossima, che sarà l’ultima riservata ai club prima dei Mondiali. Avremo quindi il primo anticipo alle ore 20.45, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché bisognerà essere pronti già al venerdì.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che è fittissimo, con le Coppe europee che hanno terminato appena ieri le proprie fasi a gironi. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato, ma noi ci proviamo lo stesso, a cominciare allora proprio dall’anticipo di stasera che sarà Udinese Lecce, partita nella quale siamo curiosi soprattutto di scoprire se il bomber friulano Beto riuscirà a tornare al gol.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Naturalmente dobbiamo evidenziare che nei prossimi giorni ci attendono addirittura tre big-match come Atalanta Napoli, Roma Lazio e Juventus Inter, di conseguenza bisognerà stare molto attenti nel dosare i giocatori di queste formazioni. Ad esempio, la pur ottima difesa dell’Atalanta avrà un esame durissimo contro il magico attacco del Napoli, il quale però a sua volta potrebbe faticare più del solito. Per Roma e Lazio andranno considerate anche le fresche fatiche di Europa League di appena ieri sera – nel momento in cui farete la formazione del Fantacalcio – mentre in Juventus Inter spicca Barella e la risposta bianconera potrebbe essere giovane, con Fagioli per restare a centrocampo.

La logica consiglierebbe di puntare a questo giro per il Fantacalcio sui giocatori del Milan, che sarà di scena a San Siro contro lo Spezia come unica eccezione alla giornata dei big-match, a patto naturalmente che i rossoneri (a partire da Rafael Leao) giochino meglio che contro il Torino, ma un’altra squadra sugli scudi potrebbe essere la rivelazione Salernitana, con il bomber Dia in particolare evidenza, che proverà ad approfittare dell’incrocio con il fanalino di coda Cremonese per volare sempre più in alto.











