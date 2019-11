Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 13^ giornata

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato alla tredicesima giornata, siamo reduci dalla sosta per le nazionali ma adesso la Serie A torna in campo, da qui a Natale vivremo ancora cinque giornate. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre, ricordandovi naturalmente che la vostra formazione per il Fantacalcio andrà stilata prima del via alla prima partita. Sarà un sabato di lusso, che comincerà con Atalanta Juventus: in copertina potrebbe andare la fantasia argentina di Gomez e Dybala, nella Dea attenzione anche a Pasalic e Gosens mentre gli impegni in patria hanno rilanciato Cristiano Ronaldo e Ramsey. Milan Napoli invece sarà un bivio delicatissimo a San Siro: tra i rossoneri “votiamo” per Theo Hernandez e Krunic, per i partenopei potremmo indicare Zielinski e Lozano, mentre il duello Donnarumma-Meret andrà naturalmente in copertina. Infine, per chiudere in bellezza ecco pure Torino Inter: in copertina gli azzurri Belotti e Barella, per Mazzarri sarà fondamentale anche Rincon mentre De Vrij e Lukaku sono naturalmente determinanti nel’Inter di Conte.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con il derby Bologna Parma: Orsolini è uno dei tanti giovani che non dimenticheranno mai l’esperienza azzurra dei giorni scorsi e si aggiunge a Palacio come perno per i felsinei, nel Parma indichiamo la gioventù di Kulusevski ma anche l’esperienza di Bruno Alves. In Roma Brescia è doveroso indicare Zaniolo tra i giallorossi in aggiunta a Dzeko, continuando nelle nostre coppie con un giovane e un veterano le Rondinelle proveranno a rispondere con Tonali e Balotelli. In Sassuolo Lazio doveroso affidarsi agli attacchi con il capocannoniere Immobile e Capiuto, ma anche con spalle di lusso quali soprattutto Correa, ma anche Boga per i neroverdi. In Verona Fiorentina merita di essere messo in evidenza l’eccellente reparto arretrato dell’Hellas, che però se la dovrà vedere con Chiesa e pure Ribery, al rientro dalla squalifica. In Sampdoria Udinese ci appelliamo a due protagonisti assoluti, di recente però molto in ombra: sarà una domenica di riscatto per Quagliarella e De Paul? In serata Lecce Cagliari, con Tachtsidis e Mancosu riferimenti per i pugliesi contro gli scatenati sardi che puntano su Olsen, Nainggolan e Joao Pedro per continuare a volare. Infine il posticipo di lunedì: in Spal Genoa potrebbe prevalere la paura di non perdere, dunque le difese potrebbero farsi preferire – a Petagna e Pinamonti il compito di smentirci…

