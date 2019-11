Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 14^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato alla quattordicesima giornata, la Serie A torna in campo per questo turno a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre. Natale si avvicina, ma c’è ancora tanto da giocare prima della sosta. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre, ricordandovi naturalmente che la vostra formazione per il Fantacalcio andrà stilata prima del via alla prima partita. L’apertura del sabato sarà affidata al derby Brescia Atalanta: situazione molto difficile per le Rondinelle, che si affideranno alla regia di Tonali e ai guizzi in attacco di Donnarumma; per la Dea invece citazione doverose per il Papu Gomez e per Gosens, ma anche per Ilicic che rientra dalla squalifica. Genoa Torino vede invece sfidarsi due squadre in difficoltà: nel Grifone fiducia ai senatori Criscito, Sturaro e Pandev, per i granata le certezze si chiamano sempre Sirigu e Belotti. In serata Fiorentina Lecce: nei viola saranno preziosi i rientri di Castrovillari e Pulgar e si attende anche una scintilla da Ribery, mentre fra i pugliesi proviamo ad indicare Calderoni e Farias.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con Juventus Sassuolo: inevitabile nominare Dybala e Higuain, ricordiamo però che i bianconeri hanno pure la migliore difesa del campionato, anche se Caputo è in grande forma e cercherà di fare uno scherzo alla Vecchia Signora. Inter Spal segue la stessa falsariga: doveroso citare Lukaku e Lautaro Martinez, ma anche il sempre affidabile Handanovic e Brozovic, mentre i ferraresi si affideranno soprattutto a Kurtic e Petagna. In Lazio Udinese citiamo un biancoceleste per reparto, cioè Acerbi, Luis Alberto e Immobile, mentre De Paul resta fondamentale per i friulani, fra i quali si è sbloccato Nestorovski. In Parma Milan fiducia fra i padroni di casa al veterano Bruno Alves e alla velocità di Gervinho oltre al grande talento di Kulusevski, mentre tra i rossoneri citiamo Bennacer e Bonaventura, tornato al gol per la prima volta dopo il grave infortunio. In Napoli Bologna scegliamo per i partenopei Meret, Di Lorenzo e Mertens, mentre i felsinei si affideranno all’eterno Palacio e alla freschezza dell’emergente Orsolini. In prima serata Verona Roma: applausi alla solidissima difesa dell’Hellas, sulla quale si potrebbe puntare anche se di fronte ci sarà un certo Dzeko, mentre Mancini dovrebbe tornare in difesa per fare coppia con Smalling. Infine lunedì si giocherà Cagliari Sampdoria: fra i sardi è doveroso citare Nainggolan e Joao Pedro, mentre i fra i blucerchiati in questo periodo si fa preferire Gabbiadini.

