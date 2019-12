Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 15^ giornata

Al via della 15^ giornata di campionato non possono mancare i nostri consigli per il Fantacalcio della serie A: siamo infatti alla vigilia di un intensissimo weekend pieno di incontri da non perdersi ed è tempo ora per tutti i fantallenatori di fissare il proprio 11 prima che prenda il via il primo anticipo. Il programma per questa 15^ giornata del campionato è infatti ben ricco e occorre dunque non perdere altro tempo e vedere che cosa ci propongono i consigli per il Fantacalcio di Serie A stilati dalla nostra redazione. Partiamo allora subito con il big match e anticipo del 15^ turno di andata previsto già questa sera a San Siro tra Inter e Roma, dove ovviamente non possiamo non mettere in evidenza la coppia di bomber Lukaku-Lautaro Martinez, che di certo anche oggi ci regaleranno intense emozioni (come già ampiamente fatto fino a qua in campionato come anche in Champions ). Per quanto riguarda gli anticipo del sabato, ecco che nella sfida tra Atalanta e Verona, dobbiamo segnalare il perdurare del forfait di Zapata, mentre per l’incontro tra Udinese e Napoli, ci appare difficile individuare dei protagonisti su cui puntare, visto che nessuno dei due spogliatoi pare in grande forma. Per i consigli di fantacalcio di Serie A poi per la sfida tra Lazio e Juventus, non possiamo non mettere in copertina Immobile, capocannoniere del primo campionato: occhio anche a Dybala e Higuain, come prue a Szczesny, che potrebbe mettersi ben in luce all’Olimpico.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I CONSIGLI PER LA DOMENICA

Continuando ad analizzare match per match tutto il programma per la 15^ giornata, ecco che per i consigli di Fantacalcio per la Serie A, non possiamo non fissare la nostra attenzione su Gabriel, che con la maglia giallorossa sta facendo vedere grandi cose e certo potrà dare soddisfazione nella sfida Lecce-Genoa prevista alle ore 12.30 a tutti i fantallenatori che hanno scommesso su di lui a inizio stagione. Per l’incontro delle 15.00 tra Sassuolo e Cagliari sono Boga e Joao Pedro gli uomini su cui puntare: in campo all’Olimpico invece per la sfida tra Torino e Fiorentina, segnaliamo che Belotti potrebbe dare forfait per problemi muscolari. Giungiamo dunque alle sfide serali della 15^ giornata e per i consigli di Fantacalcio di Serie A ecco che al Marassi per la partita tra Sampdoria e Parma, vogliamo mettere in evidenza il profilo di Fabio Quagliarella. Il bomber si è finalmente sbloccato solo pochi giorni fa con il Cagliari e certo vorrà tornare presto al gol. Per l’ultimo incontro del turno, previsto tra Bologna e Milan ovviamente consigliamo di puntare tutto su Theo Hernadez, di gran lunga tra i migliori nello spogliatoio di Stefano Pioli al momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA