Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 16^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE IDEE SU CUI SCOMMETTERE

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, perché il massimo campionato torna in campo con la sedicesima giornata della sua stagione, che è un turno infrasettimanale che ci terrà compagnia per ripartire dopo i quasi due mesi di sosta per i Mondiali e ovviamente si tratta della prima giornata dell’anno solare 2023. Avremo quindi i primi due appuntamenti alle ore 12.30, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché bisognerà essere pronti in un giorno lavorativo e già al mattino, perché le partite saranno “sparpagliate” dall’ora di pranzo fino a sera.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che sarà fittissimo, ma naturalmente soprattutto le incognite legate a una sosta lunghissima, con i Mondiali di mezzo per alcuni e solo amichevoli per tutti gli altri da oltre un mese e mezzo a questa parte. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato più del solito oggi, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo cominciare parlando del big-match Inter Napoli: le variabili sono diverse dal solito per la grande partita di San Siro, i partenopei dopo il fenomenale autunno hanno mostrato segni di cedimento nelle amichevoli, ma chissà se ciò sarà davvero un campanello d’allarme, mentre in casa Inter si deve tenere d’occhio soprattutto Lautaro Martinez, che naturalmente è stato l’ultimo a rientrare dopo il trionfo ai Mondiali con la sua Argentina.

La logica consiglierebbe di puntare a questo giro per il Fantacalcio sui giocatori di Milan e Juventus: i rossoneri giocheranno già all’ora di pranzo sul campo della Salernitana, i bianconeri invece potrebbero approfittare dell’incrocio con la Cremonese, mettendo a frutto in particolare la migliore difesa del campionato. Infine ci giochiamo un nome che avrà un incrocio particolare: il vice-capocannoniere Marko Arnautovic con il suo Bologna sfiderà la Roma di José Mourinho, che era suo allenatore ai tempi del Triplete dell’Inter e con il quale il rapporto fu particolare. Ci regalerà sorprese anche oggi nei consigli Fantacalcio?

