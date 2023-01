Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 17^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNI SPUNTI UTILI…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 7 gennaio 2023: è passato pochissimo tempo dal turno infrasettimanale di mercoledì, ma il massimo campionato torna già in campo con i primi tre anticipi della diciassettesima giornata della sua stagione, che adesso deve marciare a ritmo sostenuto dopo i quasi due mesi di sosta per i Mondiali. Avremo quindi il primo anticipo nel tradizionale orario del sabato pomeriggio, cioè alle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, è un ritorno alla normalità alla quale tuttavia non eravamo più abituati, attenzione soprattutto ai giocatori delle squadre che giocheranno i posticipi del lunedì.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incidono il calendario che sarà fittissimo prossimamente per chi è anche in Coppa Italia, le incognite legate a una sosta lunghissima con i Mondiali di mezzo per alcuni e solo amichevoli per tutti gli altri, magari anche la sessione invernale di calciomercato che adesso è ufficialmente aperta. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo cominciare parlando di Edin Dzeko, uomo copertina grazie al gol decisivo per la vittoria dell’Inter contro il Napoli mercoledì sera, a conferma di uno stato di forma che era eccellente già prima della sosta. Contraltare all’attaccante nerazzurro è la difesa della Juventus, che è la migliore del campionato ed è la chiave su cui mister Massimiliano Allegri sta costruendo la risalita, vicende societarie bianconere permettendo.

Naturalmente i giocatori del Napoli restano opzioni validissime nei consigli Fantacalcio, insieme alle certezze rossonere Rafael Leao e Sandro Tonali, entrambi a segno mercoledì contro la Salernitana. Uscendo dal giro delle big, spiccano M’Bala Nzola dello Spezia, arrivato già a quota otto gol in campionato, ma anche il classe 2002 Lorenzo Colombo del Lecce. Infine, spendiamo una citazione anche per Carlos Augusto del Monza, perché quattro gol già al proprio attivo per chi sarebbe un terzino sono numeri di lusso…

