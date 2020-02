Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 22^ giornata

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato alla ventiduesima giornata, la Serie A torna in campo per questo turno che comincerà regolarmente al sabato pomeriggio – ricordatevi dunque di fare la vostra formazione per il Fantacalcio entro l’inizio del primo anticipo. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre a partire proprio da Bologna Brescia, in programma alle ore 15.00. Fra i padroni di casa ci affidiamo a Orsolini, Soriano e magari anche a Barrow, andato in gol immediatamente dopo il suo debutto con la nuova maglia, mentre fra gli ospiti mettiamo in evidenza Tonali e Torregrossa. In Cagliari Parma non si può fare a meno di citare Joao Pedro e Nainggolan per i sardi, mentre fra gli emiliani tormentati dagli infortuni proviamo a suggerire Gagliolo e Kurtic. Il sabato sarà completato da Sassuolo Roma: Berardi guiderà l’attacco neroverdi che però se la vedrà con l’ottimo Smalling, a centrocampo segnaliamo i nomi di Locatelli e Cristante.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con Juventus Fiorentina: doveroso mettere Cristiano Ronaldo in copertina, fra i bianconeri anche Bonucci è una garanzia ma Chiesa proverà a metterlo in difficoltà e Benassi potrebbe essere un altro nome buono fra i viola. Atalanta Genoa si annuncia tosta per il Grifone, che si affiderà alla guida di Criscito e Pandev ma dovrà fronteggiare un Ilicic spumeggiante, senza dimenticare naturalmente i vari Gomez, Gosens e Zapata, tornato al gol a Torino. Per Lazio Spal mettiamo in copertina il grande ex Lazzari oltre a Immobile fra i biancocelesti, mentre Missiroli e Di Francesco potrebbero fare bene per Leonardo Semplici. Intrigante Milan Verona: tra i rossoneri Rebic e Calhanoglu sono i nomi del momento, ma l’Hellas sta molto bene e potremmo citare fra i tanti gialloblù in forma anche Amrabat e Pessina. In Lecce Torino vanno in copertina Mancosu e Belotti, ma indichiamo anche Rossettini e N’Koulou nelle due difese. In prima serata, Okaka e De Paul saranno naturalmente i riferimenti bianconeri per Udinese Inter, mentre De Vrij, Barella e Lukaku sono i nomi di spicco per Antonio Conte. Infine Sampdoria Napoli: scegliamo Linetty e Quagliarella fra i padroni di casa, mentre Zielinski e il rinato Insigne potrebbero essere gli uomini decisivi per Gennaro Gattuso.

