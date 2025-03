CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, DUSAN VLAHOVIC PER IL RISCATTO

Dopo la sosta tornano i consigli Fantacalcio per la trentesima giornata di Serie A. Dobbiamo innanzitutto osservare che non ci sono stati anticipi al venerdì, quindi il termine per fare le formazioni sarà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 marzo 2029. Fra le quattro partite del sabato ci sarà anche Juventus Genoa, ovviamente l’arrivo di Igor Tudor mette i bianconeri al centro dell’attenzione e in particolare Dusan Vlahovic, che l’allenatore croato tempo fa aveva giudicato come il migliore attaccante del campionato di Serie A.

In questo momento Dusan Vlahovic ha molte posizioni da scalare per ambire a riprendersi quel ruolo, chissà se l’addio a Thiago Motta (con il quale non era mai scattata la scintilla) potrebbe servire al serbo per tornare a segnare di più e alla Juventus per qualificarsi alla prossima Champions League. I numeri parlano di nove gol più un assist in 22 presenze in Serie A, dove Vlahovic segna un gol ogni 164 minuti giocati, mentre il bottino complessivo è di 14 gol più due assist in 34 presenze. Dati non del tutto negativi, Dusan Vlahovic però non ha mai fatto il salto da ottimo attaccante a campione, che potrebbe aiutare anche chi crede in lui in sede di consigli Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, QUALI NOMI IN EVIDENZA?

A proposito di Juventus, Fabio Miretti è un altro nome che in questo momento potrebbe essere in primo piano per i consigli Fantacalcio. Questo perché l’ex bianconero gioca nel Genoa, che oggi sarà proprio ospite della Vecchia Signora allo Stadium. In questo campionato Miretti vanta tre gol e altrettanti assist, ma spicca la doppietta segnata prima della sosta contro il Lecce, ripetersi con un’altra grande prestazione in casa della Juventus avrebbe evidentemente un sapore speciale per un calciatore il cui cartellino è ancora di proprietà bianconera.

Cambiando decisamente settore del campo, Ionut Radu ha incassato solamente quattro gol in sei presenze: bottino molto positivo per un portiere, a maggior ragione se gioca fra i pali del Venezia penultimo in classifica, che però è uscito imbattuto in ben tre delle ultime quattro giornate. Il Venezia tuttavia oggi giocherà contro il Bologna, reduce dai cinque gol segnati contro la Lazio nella scorsa giornata: per i rossoblù in copertina va Riccardo Orsolini con dieci gol più quattro assist in ventuno presenze, segnando un gol ogni 130 minuti giocati. Un lusso anche nei consigli Fantacalcio…