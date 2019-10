Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 9^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: procediamo spediti in un campionato che è arrivato alla nona giornata, e che ci introduce ad un periodo intenso visto che tra poco ci sarà un altro turno infrasettimanale. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre, e partendo da Verona Sassuolo possiamo citare il portiere scaligero Marco Silvestri come anche Miguel Veloso, sempre pericoloso sui calci piazzati e fonte di gol (già 2) e assist. Tre gli anticipi del sabato: Lecce Juventus è utile per puntare su Sami Khedira che cerca il primo gol in stagione, ma anche su Gonzalo Higuain che dovrebbe essere titolare. Tra i salentini occhio a Marco Mancosu e Khouma Babacar, perché i primi rigoristi della squadra sono loro. In Inter Parma l’ex Alessandro Bastoni potrebbe avere un’altra maglia ma potrebbe tornare a disposizione Stefano Sensi; in caso contrario Nicolò Barella è un giocatore da utilizzare, tra i ducali grande momento per Andreas Cornelius reduce da una tripletta. Abbiamo poi Genoa Brescia: bella la sfida tra i bomber Andrea Pinamonti e Alfredo Donnarumma senza dimenticarsi di Mario Balotelli, occhio alla difesa lombarda dove Stefano Sabelli e Andrea Cistana stanno disputando un ottimo campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica: Bologna Sampdoria può vedere grande protagonista Riccardo Orsolini, ma va valutato anche l’ex Roberto Soriano così come un Rodrigo Palacio parso in ottima forma. Emiliano Rigoni dall’altra parte cerca riscatto, in Atalanta Udinese Luis Muriel rappresenta una garanzia e un possibile gol dell’ex, Ruslan Malinovskyi arriva dal primo gol stagionale e sta crescendo nel rendimento, così come Stefano Okaka e un Juan Musso che, se anche dovesse subire tanti gol, può sempre garantire bonus interessanti con i voti. Spal Napoli è l’occasione utile per puntare su Piotr Zielinski e magari su un altro gol di Kostas Manolas, tra i padroni di casa Jasmin Kurtic è uomo delle reti pesanti mentre Etrit Berisha era stato già straordinario contro la Juventus, meritandosi un voto altissimo. Abbiamo poi Torino Cagliari: naturalmente Andrea Belotti rimane nome su cui puntare e oggi affronta un bel duello con Giovanni Simeone, per la difesa Nicolas Nkoulou da una parte e Luca Ceppitelli, spesso importante anche in zona gol, dall’altra. Proseguiamo con Roma Milan, e qui possiamo parlare di tanti giocatori: lunga lista di indisponibili in casa giallorossa, ma è tornato a disposizione Diego Perotti che è ottimo rigorista. Può essere l’occasione del rilancio di Javier Matias Pastore, mentre tra i rossoneri è in forte crescita Hakan Calhanoglu autore di un gol e un assist contro il Lecce. Infine Fiorentina Lazio, dove Gaetano Castrovilli e Franck Ribéry naturalmente sono da mettere; sta giocando molto bene anche Martin Caceres che sarà un ex della partita, in casa biancoceleste non si può non fare il nome del capocannoniere Ciro Immobile ma anche di Manuel Lazzari, pronto a fare la differenza sulla fascia destra.

