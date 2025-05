CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FORMAZIONE DA FARE ENTRO SABATO SERA

Abbiamo più tempo del solito per analizzare i consigli Fantacalcio verso la trentasettesima giornata di Serie A, che infatti inizierà solamente alle ore 20.45 di questa sera, sabato 17 maggio 2025. Sappiamo bene infatti che il programma sarà particolare, con Genoa Atalanta come unico anticipo e poi le altre partite tutte alla domenica sera. Per l’anticipo di Marassi potremmo puntare soprattutto sugli attacchi, sia perché è il punto forte in particolare della Dea, sia perché tra due squadre che hanno ormai raggiunto gli obiettivi speriamo ci possa essere tanto divertimento.

Nei consigli Fantacalcio di Serie A ci sembra doverosa adesso una citazione soprattutto per il Como di Cesc Fabregas, che ha una striscia addirittura di sei vittorie consecutive aperta. Spendiamo questa volta una citazione per Gabriel Strefezza, che è giunto a quota sei gol e quattro assist in questo campionato, ma con una precisazione doverosa: tre gol e un assist sono arrivati nelle ultime quattro partite, pochi calciatori sono “caldi” come Strefezza nei consigli Fantacalcio Serie A in questo momento.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: IL RITORNO

Ci sono poi diversi nomi in evidenza per i consigli Fantacalcio, un’altra citazione potrebbe essere per il ritorno sugli scudi di Randal Kolo Muani, che nel giro di pochi mesi alla Juventus ha vissuta una sorta di montagne russe, con alti e bassi notevoli. Cinque gol nelle prime tre partite disputate erano state un biglietto da visita impressionante: ovviamente era un ritmo insostenibile alla lunga, però nessuno avrebbe potuto immaginare che in seguito Kolo Muani sarebbe stato addirittura due mesi e mezzo senza più segnare nemmeno un gol.

Adesso finalmente c’è stato il risveglio dell’ex attaccante del Paris Saint Germain, che ha segnato a fine aprile contro il Monza e poi anche sette giorni fa nel big-match contro la Lazio un gol che potrebbe avere un peso notevole per l’eventuale qualificazione in Champions League della Juventus. Globalmente la stagione bianconera non può di certo essere considerata positiva, ma sarebbe fondamentale riuscire almeno a salvare l’obiettivo minimo.

