CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, MARKO ARNAUTOVIC IN GRANDE FORMA

Vogliamo parlare di Marko Arnautovic come protagonista delle ultime settimane per i consigli Fantacalcio Serie A verso la trentatreesima giornata di campionato. Innanzitutto ricordiamo che dovrete fare la vostra formazione del Fantacalcio entro le ore 15.00 di oggi, sabato 19 aprile 2025: è il turno di Pasqua, che però quest’anno si sviluppa meno del solito al sabato, che avrà quindi un aspetto “normale”. Parlando di Arnautovic, innanzitutto ricordiamo che l’Inter sarà di scena domani a Bologna, nella partita che per l’attaccante austriaco sarà da ex, perché proprio con i rossoblù si è rilanciato in Italia meritandosi la chiamata bis dei nerazzurri.

Senza l’ottimo biennio al Bologna, Arnautovic all’Inter sarebbe stato ricordato come un giovane talento che non era riuscito a lasciare il segno nella sua unica stagione, d’altronde con una concorrenza micidiale nel 2009-2010, cioè ovviamente l’anno del Triplete, al quale l’austriaco collaborò con appena tre presenze in Serie A e nessuna nelle altre competizioni. Per i consigli Fantacalcio, tuttavia, adesso è bene concentrarci sul rendimento recente di Marko Arnautovic, che è naturalmente quello che più interessa chi lo ha scelto per la propria formazione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, I NUMERI RECENTI DELL’AUSTRIACO

La prima parte di questo campionato era stata difficilissima per Marko Arnautovic, con le uniche eccezioni dei gol in Champions League contro la Stella Rossa e in Coppa Italia contro l’Udinese, che sono però ininfluenti per quanto riguarda i consigli Fantacalcio. Il primo bonus è arrivato con un assist contro l’Empoli il 19 gennaio, il primo gol contro la Fiorentina il 10 febbraio, ma da quel momento in poi sono quattro gol e un assist nelle ultime cinque presenze in Serie A (più un altro gol anche in Coppa Italia), con la chicca di gol + assist sabato scorso contro il Cagliari.

Aggiungiamoci che in queste cinque presenze l’unica in cui è rimasto a secco è stato a Parma, dove però è entrato a circa dieci minuti dalla fine, la crescita è stata tale che ora Marko Arnautovic ha una media di un gol segnato ogni 89 minuti giocati in Serie A, che fa molto felice Simone Inzaghi, i tifosi dell’Inter ma anche tutti coloro che hanno scelto l’austriaco. Certo, tra i nerazzurri non è mai scontata la maglia da titolare e questa è una variabile da tenere presente, ma il boom di Marko Arnautovic è uno dei fattori per i consigli Fantacalcio nelle ultime settimane.