CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FORMAZIONE DA FARE AL VENERDÌ

Per i consigli Fantacalcio dobbiamo osservare che la 36^ giornata di Serie A inizierà già stasera, venerdì 9 maggio 2025, per di più con un anticipo di altissimo livello come Milan Bologna, di conseguenza dovrete schierare la vostra formazione per il Fantacalcio già entro le ore 20.45. In primo piano potremmo mettere però la partita in questo momento più lontana nel tempo, cioè il grande posticipo del lunedì sera Atalanta Roma. Per i giallorossi è la difesa a spiccare in maniera speciale, anche per i consigli Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare nella 35^ giornata (oggi 2 maggio 2025)

Nelle ultime dodici giornate di campionato, infatti, la Roma di Claudio Ranieri ha incassato solamente tre gol, alla media di una rete al passivo ogni quattro incontri disputati. Eccellente quindi il rendimento del portiere Mile Svilar e di tutti gli uomini della retroguardia giallorossa, il cui rendimento è tanto più significativo se si pensa che ben otto di queste dodici partite sono finite con vittorie per 1-0 della Roma. Lunedì sera a Bergamo tuttavia il compito potrebbe essere più complicato per Svilar e soci, anche in ottica di consigli Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui giocatori da schierare: Top 11 34^ giornata (27-28 aprile 2025)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: IL RITORNO AL GOL DI CHARLES DE KETELAERE

Infatti sappiamo bene che l’Atalanta ha a propria disposizione un attacco eccellente, che ha regalato grandi soddisfazioni anche a chi ha puntato sui giocatori di Gian Piero Gasperini per i consigli Fantacalcio. Qui vogliamo aprire una parentesi su Charles De Ketelaere, perché il belga con la doppietta contro il Monza di domenica scorsa ha finalmente posto fine a un digiuno molto lungo. Gli ultimi gol di CDK in Serie A risalivano infatti addirittura a un’altra doppietta, segnata contro l’Empoli però domenica 22 dicembre 2024, appena prima di Natale.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (oggi sabato 19 aprile 2025, 33^ giornata)

Nel nuovo anno solare, Charles De Ketelaere aveva firmato un gol più un assist in Champions League contro lo Sturm Graz (ma comunque era gennaio), mentre in Serie A l’unico bonus del 2025 era stato un assist contro il Verona sabato 8 febbraio. Da allora quasi tre mesi senza alcuna gioia, anche per chi punta sul belga nerazzurro per i consigli Fantacalcio, quindi naturalmente la doppietta di domenica scorsa può essere un segnale prezioso – anche perché è tornato al gol anche Ademola Lookman, sebbene nel caso del nigeriano il digiuno fosse cominciato “solo” dopo il gol contro la Juventus di domenica 9 marzo.