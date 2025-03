CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, NUOVI ACQUISTI IN COPERTINA

Per i consigli Fantacalcio il termine per schierare la vostra formazione saranno le ore 20.45 di stasera, venerdì 14 marzo 2025, quando avrà inizio l’anticipo Genoa Lecce. Gli avvenimenti di Parma Torino nella scorsa giornata ci spinge a parlare di alcuni nuovi acquisti del calciomercato invernale. Infatti lo stadio Tardini ha festeggiato la doppietta dell’argentino classe 2001 Mateo Pellegrino, figlio d’arte arrivato dal Vélez Sarsfield e capace di segnare due gol nello spazio di appena 35 minuti giocati contro i granata.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare? (28^ giornata, oggi 7 marzo 2025)

Considerando che in precedenza Mateo Pellegrino aveva giocato solo due brevissimi spezzoni, il bottino in questo momento è di due gol segnati in 52 minuti giocati in Serie A, alla media di una rete segnata ogni 26 minuti. Ovviamente è un dato condizionato dall’esiguità dei dati, sarebbe impossibile per chiunque tenere un ritmo del genere, ma il Parma spera di avere trovato l’attaccante che possa trascinare gli emiliani alla salvezza e fatalmente abbiamo un nome nuovo da prendere fortemente in considerazione per i consigli Fantacalcio, facendo i complimenti a chi ci aveva creduto nell’asta di riparazione di inizio febbraio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: una Top 11 di soli italiani! (27^ giornata, 28 febbraio 2025)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, ALCUNI RITORNI DI SPICCO

Altri acquisti di gennaio sono nomi già conosciuti in Italia, che però tornano sotto i riflettori per i consigli Fantacalcio. Nella stessa partita infatti ha segnato anche il macedone Eljif Elmas, un innesto davvero prezioso per il Torino, dal momento che l’ex Napoli e Lipsia ha già segnato tre gol in sole quattro presenze con il Napoli. Nel caso di Elmas, sono tre gol in 246 minuti giocati, che significano una rete ogni 82 minuti: dato più realistico rispetto a Pellegrino ma certamente eccellente, a maggior ragione per chi è calciatore dalle caratteristiche offensive, ma di certo non un centravanti.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare (26^ giornata, oggi 21 febbraio 2025)

Un gol molto bello è stato anche quello segnato da Keita Baldé, quando il Monza si era illuso di poter fare il colpaccio a San Siro contro l’Inter. Tra i protagonisti c’è stato anche lo spagnolo-senegalese classe 1995, ex della Lazio ma anche della stessa inter e di Sampdoria e Cagliari, tornato in Italia dopo le esperienze con Spartak Mosca, Espanyol e Sivasspor. La salvezza per il Monza sarà un’impresa quasi impossibile, Keita Baldé però potrebbe almeno mettersi in mostra a livello individuale e fare felice chi lo ha scelto per la propria formazione al Fantacalcio.