CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, I PROTAGONISTI DEL DERBY D’ITALIA

Il derby d’Italia Juventus Inter spiccherà nella venticinquesima giornata e allora vogliamo dedicare a bianconeri e nerazzurri i consigli Fantacalcio Serie A verso il nuovo turno del campionato. Certo, ci sarà ancora da attendere un paio di giorni, mentre la formazione per il Fantacalcio sarà da fare già oggi, venerdì 14 febbraio 2025, perché si comincerà alle ore 20.45 con Bologna Torino, però questa volta vogliamo dedicarci al sempre affascinante big-match. Il primo problema può essere il modulo: 4-2-3-1 per Thiago Motta, 3-5-2 per Simone Inzaghi, ma noi ragioneremo per reparti.

In difesa, un duello vibrante è quello in porta tra Yann Sommer e Michele Di Gregorio, anche per i consigli Fantacalcio. I nerazzurri hanno subito un paio di gol in più (23-21), però lo svizzero è rimasto imbattuto in ben undici partite (nessuno come lui) a fronte degli otto clean sheet dell’ex Monza, che d’altronde in alcune partite è stato sostituito da Mattia Perin. Tra i difensori, l’Inter potrebbe proporvi bonus intriganti con Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni: due gol per l’olandese, uno più quattro assist per l’italiano. La Juventus risponde con i terzini, che non sono esattamente difensori: vale per Timothy Weah, sarebbe ancora più vero se anche Weston McKennie fosse schierato dietro.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, IL CONFRONTO A CENTROCAMPO E IN ATTACCO

Centrocampo è il reparto dove l’Inter potrebbe fare la differenza, anche per i consigli Fantacalcio. Innanzitutto, per Simone Inzaghi gli esterni agiscono dalla mediana: Federico Dimarco e in questa stagione ancora di più Denzel Dumfries sono fonte di bonus abbastanza frequenti, mentre Nicolò Barella è sempre garanzia di rendimento altissimo e Hakan Calhanoglu dovrebbe essersi ormai tolto la ruggine – oltre ad essere un cecchino in caso di rigori. Per i bianconeri invece la citazione è d’obbligo per Khéphren Thuram, grazie a due gol e cinque assist già all’attivo in questo campionato.

In attacco parliamo prima della Juventus: il talento di Kenan Yildiz è sempre da tenere in grande considerazione, ripensando in particolare alla partita d’andata, mentre Randal Kolo Muani è evidentemente l’uomo del momento, forte di cinque gol in appena tre presenze in Serie A da quando ha vestito il bianconero, mandando Dusan Vlahovic subito in panchina. Tra gli ospiti nerazzurri invece bisogna tenere presenti gli acciacchi di Marcus Thuram: sia Mehdi Taremi sia Marko Arnautovic non sarebbero la stessa cosa, il punto di riferimento nell’attacco dell’Inter sarà quindi capitan Lautaro Martinez.