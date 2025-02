CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, L’IMPATTO DEI NUOVI ACQUISTI

Con i consigli Fantacalcio Serie A siamo naturalmente arrivati alla ventiquattresima giornata di campionato: il via sarà con Como Juventus alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 7 febbraio 2025, quindi questo sarà il termine per la vostra formazione del Fantacalcio nel primo turno dopo la chiusura del calciomercato invernale, che in Italia è stato più frizzante del solito. Curiosamente, proprio Como e Juventus sono state due delle società più attive, ne approfittiamo per prendere spunto per una breve analisi circa l’impatto dei nuovi acquisti sui nostri consigli Fantacalcio.

Alcuni di coloro che sono arrivati nella prima parte del mese di gennaio li abbiamo già conosciuti e proprio Como Juventus ci fornisce lo spunto per parlare di due nuovi acquisti che si sono già messi parecchio in evidenza. Tra i lariani parliamo del grande talento 2005 Assane Diao, spagnolo di origini senegalesi con già due gol al proprio attivo contro Milan e Udinese. Il Como è stata d’altronde una delle squadre più attive nella sessione estiva grazie alla disponibilità economica dei proprietari indonesiani, la Juventus naturalmente risponde con Randal Kolo Muani, che ha già segnato tre gol in due sole partite giocate: Thiago Motta avrà risolto i problemi in attacco?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, GLI ULTIMISSIMI ARRIVATI

Questa domanda se la faranno anche i tifosi rossoneri o più in generale chi nei consigli Fantacalcio vorrà puntare su Santiago Gimenez, che nella prima parte di stagione con la maglia del Feyenoord ha segnato 16 gol in 19 presenze, ma adesso deve superare l’impatto con il calcio italiano. L’attaccante messicano nato però a Buenos Aires è il simbolo di tutti coloro (e sono davvero tanti) che hanno cambiato maglia in extremis, sui quali dunque non abbiamo ancora dati con la nuova squadra di appartenenza.

Restando al Milan possiamo parlare di Riccardo Sottil e Joao Felix, perché i rossoneri hanno praticamente rifatto l’attacco, ma l’elenco è lungo. Attenzione poi a non farsi prendere dalla frenesia: Nicola Zalewski ad esempio con la Roma in tutto il campionato aveva un assist al suo attivo, bilancio già pareggiato all’Inter in appena 14 minuti più recupero, tra l’altro in maniera nobilissima perché è stato l’assist per il gol di Stefan De Vrij nel derby. Fuoco di paglia o segnale di una vera svolta per l’italo-polacco? Da Noah Okafor a Nicolò Zaniolo, sono tanti i punti di domanda aperti per i consigli Fantacalcio…

